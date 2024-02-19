Німецький дім відкрили у Мукачеві

На базі Німецького дому діятимуть курси з вивчення німецької мови, проводитиметься гурткова робота, працюватимуть студія для сеньйорів «Група третього віку» та проєкт «Школа після школи». Все це – складові діяльності громадської організації «Німецька молодь Закарпаття».

Як розповіла у коментарі Varosh керівниця громадської організації «Німецька молодь Закарпаття», членкиня Ради німців України Юлія Тайпс, організація працює у Мукачеві з 2018 року. Нині вона налічує 250 учасників.

Увесь цей час для роботи організація винаймали приміщення. Але наприкінці минулого року за сприяння німецьких партнерів вдалося придбати окремий будинок, де тепер розміщуватиметься бюро організації та проводитимуться заходи від «Німецької молоді Закарпаття».

«Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, ми дуже тісно почали співпрацювати з німецькими партнерами, в тому числі з федеральним урядом Німеччини. За 2 роки війни ми стали таким собі містком між Німеччиною та Україною у сфері гуманітарної допомоги. Після одного з візитів німецької делегації до нас було вирішено, що для етнічних німців Закарпаття, більшість яких проживає в Мукачеві та Мукачівському районі, буде придбано окремий будинок, в якому вони зможуть вивчати німецьку мову, проводити освітні заходи, молодіжні проєкти, соціальну роботу», – розповіла Юлія Тайпс.

Наприкінці 2022 року з цією метою Бундестаг окремим рішенням виділив близько 250 тис євро для придбання приміщення у Мукачеві, який слугуватиме німецьким будинком для етнічних німців Закарпаття. Впродовж усього 2023 року тривали підготовчі й документальні роботи: збиралися пропозиції, розроблялася концепція німецького будинку. Відтак наприкінці 2023 року за сприяння Федерального уряду Німеччини було придбано підходящий будинок, розповіла Юлія Тайпс.

Тут проводитимуться курси з вивчення німецької мови – не лише для представників німецької спільноти краю, але й для всіх охочих. Загалом на базі організації функціонує 17 таких груп.

Також у Німецькому будинку діятимуть кілька тематичних гуртків, зокрема, гурток хорового мистецтва, історичний та театральний гурток, гурток для людей поважного віку під назвою «Група третього віку» та проєкт «Школа після школи», де діти двічі на тиждень мають змогу залишатися у групі після уроків, виконувати тут домашні завдання з німецької мови та з користю проводити час, розповіла Юлія Тайпс.

Німецький дім знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Мирослава Скорика, 4. (в сторону автовокзалу).

Varosh,

Фото зі сторінки Мукачівської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram