“Незламні лідерки”: фотопортрети активних жінок представлять в Ужгороді

Фотовиставка є частиною проєкту «Розвиток українського жіночого руху», в межах якого подібні експозиції представлять також у Дніпрі та Калуші.

Як розповіла у коментарі Varosh організаторка заходу, представниця громадської організації Кризовий медіацентр «Сіверський Донець» Валентина Агафонова, на фотовиставці представлять фотопортрети жінок, які займаються громадською діяльністю, беруть активну участь у суспільному житті й допомагають іншим.

Громадська організація Кризовий медіацентр «Сіверський Донець» у 2022 році релокувалася до Ужгорода. Після підписання меморандуму про співпрацю з обласною бібліотекою – створила філію і відтоді впроваджує проєкти, покликані підтримати дітей та молодь. Окрім того, займається і проєктами, спрямованими на соціалізацію й інтеграцію переселенців у нові громади.

«Наш теперішній проєкт «Незламні лідерки» має на меті популяризацію жіночої активності та загалом активних місцевих жінок, в тому числі переселенок, які переїхали на Закарпаття та продовжують не лише чекати завершення війни, але й активно допомагають тим, хто цього потребує», – розповіла Валентина Агафонова.

Експозиція, яку представлять – це 12 фотопортретів, на яких можна побачити як місцевих жінок, так і активних жінок переселенок. Професійні фотосесії проводила фотографка Катерина Кіш.

«Катерина також обирала локацію для зйомок, і це було трохи несподівано – символічно на тлі зруйнованої будівлі. На щастя, не війною та вибухами, але, на жаль, безгосподарністю. І це дуже щемко і глибоко: оця розвалена пустка і поруч – гарна, вбрана у національний стрій жінка… Катерині вдалося завдяки своєму особливому підходу зафіксувати на фото різні емоції та настрої», – сказала Валентина Агафонова.

Фотопортрети, що будуть представлені на виставці, перенесені на тканину: організатори мають намір, аби потім її можна було експонувати як пересувну у різних місцях, установах та закладах. До кожного з фотопортретів буде докріплена довідка, в якій можна буде дізнатися про жінку, зображену на світлині.

Проєкт втілюється за підтримки Українського жіночого фонду. За два тижні таку ж виставку відкриють у Дніпрі, а відтак – у Калуші. У кожному з цих міст містянам розповідатимуть про їхніх локальних лідерок та активних жінок переселенок.

Надалі, каже Валентина Агафонова, міста-учасники проєкту зможуть передавати експозиції одне одному і проводити «гостьові» фотовиставки.

Відкриття фотовиставки “Незламні лідери” в Ужгороді відбудеться 8 жовтня, о 16:00 у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Катерина Кіш

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