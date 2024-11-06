Несправні або пошкоджені дрони ремонтує Рух підтримки закарпатських військових

Волонтери Руху підтримки закарпатських військових відкрили ще один напрямок роботи: тепер тут лагодять неробочі або пошкоджені дрони для вояків на фронті.

Як розповів у коментарі Varosh волонтер Руху Володимир Суран, перша партія відремонтованих дронів – 7 одиниць, днями вже відправилася в одну із бойових бригад. Зараз в організації мають ще 2 додаткових замовлення на ремонт наступних безпілотників.

«Дрони, які постачаються на передову, не завжди, на жаль, можуть бути в належному стані, і трапляється, що потребують допрацювання. У пілотів в умовах бойових дій на це немає ні часу, ні ресурсу. Буває, що частина наших дронів не може пролетіти над нашими ж РЕБами, якщо маршрути польотів не узгоджені, і тоді дрони падають. Або ж є ще варіант трофейних дронів, які «приземляють» наші військові, і які підлягають ремонту із подальшим їх використанням», – пояснив Володимир Суран.

Для того, аби полагодити неробочі дрони, в організації проводять попередню діагностику, перевіряють всі деталі, відповідно комплектують безпілотники та та за потреби їх перепрограмовують. Працюють із дронами 7, 8 та 10 дюймів.

Наразі для ремонтів використовували наявні в запасах запчастини або збирали з кількох вже непридатних дронів один бойовий, якій зможе виконувати поставлені задачі. Повертаючись у роботу, дрони відтак відновлюють та підсилюють потенціал Сил оборони, каже Володимир Суран.

Перед відправленням волонтери дрони перевіряють і тестують, аби після доправки військові одразу могли їх використовувати за призначенням.

Окрім ремонту, волонтери Руху підтримки закарпатських військових й надалі продовжують паралельно виготовляти дрони. Станом на зараз, за словами Володимира Сурана, інженери Руху зібрали понад 550 дронів, які успішно використовуються на передовій.

Коплектуючі для дронів закупляють на благодійні пожертви, що надходять від людей. Кошти збирають на волонтерських чергуваннях у супермаркетах, на благодійних волонтерських заходах та ярмарках. Також задонатити напряму на збірку дронів можна на спеціальний волонтерський рахунок.

Реквізити для тих, хто хоче фінансово допомогти групі з виготоволення дронів Руху підтримки закарпатських військових:

Найменування отримувача: ГО РПЗВ – УЖГОРОД

Код отримувача: 44782263

Рахунок отримувача: UA453052990000026003023605891

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Картка: 4246001030438224.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Руху підтримки закарпатських військових у Фейбуці

Титульне фото: Суспільне Ужгород. На фото: Володимир Суран

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