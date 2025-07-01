Ужгородці, які живуть на правобережній частині міста, останні кілька днів помітили неприємний, затхлий запах води з крана. Varosh звернувся з питанням до директора “Водоканал Ужгород” Станіслава Карташова.

— Так, дійсно, за останні два дні було декілька скарг на неприємний запах води від містян з правобережної частини міста. Це якраз та локація, яка забезпечується з поверхневого водозабору річки Уж — мікрорайон Червениці і стара часина Ужгорода. Ми спостерігаємо підвищення рівня температури у воді, і через це — зменшення об’ємів проточності і ми з погір’я не маємо вже того нормального дебіту води (об’єму води, який свердловина може видавати за одиницю часу, тобто це показник її продуктивності, — ред.). По органолептичним показникам по лабораторії були відібрані зразки. Є певний запах у цій воді, але вона насправді є безпечною, — каже Станіслав Карташов.

Фахівці наразі продовжують знезаражувати вожу, трохи збільшили дозування хлору. За біологічними показниками вода безпечна і все в нормі. Також буде збільшена кількість коагулянту, який має зарадити неприємному запаху води. Упродовж 1-2 днів ситуація має стабілізуватися, запевняє Карташов.

— Правобережна частина міста отримує воду з резервуарного парку, резервуари помиті, продезінфіковані, можливо, може з’явитися легкий запах хлору, але це за добу-півтори мине, — додав він.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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