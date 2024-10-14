“Ненароджені для війни”: в Ужгороді і Мукачеві покажуть моновиставу

Документальну виставу у формі стендапу “Ненароджені для війни” покажуть в обласному театрі ляльок “Бавка” та в Палаці культури і мистецтв у Мукачеві. Театральний мілітарі-стендап створили спільно бійці Третьої штурмової бригади та режисер, художній керівник театру «Чорний квадрат» Анатолій Нєйолов. Ідея вистави виникла в пресслужби 3-ї штурмової бригади, а зібрані історії сформував у виставу-стендап уже режисер.

Розповіді побратимів, власні історії, жартівливі спогади з передової і сумні моменти, роздуми та трохи чорного гумору — усе це розповідає зі сцени актор, Заслужений артист України, який на фронті з 24 лютого 2022 року Євген Авдєєнко. По суті вистава — це набір театрально обіграних історій з фронту.

Команда їздить з виставою містами України, в програмі туру — 16 міст. На Закарпатті виступлять в Ужгороді (16 жовтня) та в Мукачеві (17 жовтня). Під час вистави збирають кошти на актуальні потреби Третьої штурмової.

— Але збір коштів — не основна мета нашого туру, — пояснили Varosh у бригаді. — Ми є свого роду агітаційною бригадою і їздимо містами з просвітницькою місією, щоб розповісти про бригаду, про армію, про війну, як вона є. І є такі випадки, коли люди, подивившись нашу виставу, хочуть до нас долучитися. Після вистави охочі можуть поспілкуватися з нашим актором. Ми розуміємо, що на нашу виставу аншлагів ми не збираємо, але ті, кому варто її побачити, — прийдуть і ми свою роботу виконали.

Документальна вистава “Ненароджені для війни” від Третьої окремої штурмової бригади відбудеться 16 жовтня о 18.00 у Закарпатському академічному обласному театрі ляльок, а 17 жовтня — в Палаці культури та мистецтв у Мукачеві, теж о 18:00.

Зоряна Попович, Varosh

Фото з виступу Євгена Авдєєнка з моновиставою у Кам’янському

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