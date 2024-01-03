Не викидайте в контейнери: в Ужгороді збиратимуть на утилізацію живі ялинки

Ужгородська міськрада просить ужгородців, які мали вдома живу ялинку, після свят виносити дерева до контейнерних сміттєвих майданчиків і залишати поруч. Ялинки забиратимуть працівники ТОВ «АВЕ Ужгород» та КП «КШЕП» для подрібнення.

Із ялинок, перед тим, як викинути, потрібно зняти всі прикраси (кульки, дощики, гірлянди), саму ялинку не ставити у сміттєвий пакет, — наголосили в міськраді.

В АВЕ Varosh пояснили: ялинки варто складати біля контейнерів, працівники товариства їздитимуть окремою машиною та забиратимуть дерева на утилізацію.

— Ялинки привозитимуть до нас на базу, тут їх будемо дробити і вже подрібнену деревину передавати на використання, — пояснили в АВЕ. — В нас є договір з підприємством, яке виготовляє палети.

Ялинки збиратимуть до кінця січня.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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