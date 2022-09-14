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Новини

Не платити за дзвінки з-за кордону: ЄС скасовує платний роумінг для України

14 Вересня 2022 336

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС. Це було сказано у середу у Страсбурзі під час промови «Про стан Євросоюзу» на пленарному засіданні Європейського парламенту.

«Я хочу, щоб ми мобілізували повну потужність нашого спільного ринку, щоб прискорити зростання та створити нові можливості. У березні ми успішно приєднали Україну до нашої електричної мережі, – це планувалося на 2024 рік, але було зроблено протягом двох тижнів. Сьогодні Україна експортує електроенергію до Європейського Союзу. Тож я хочу суттєво розширити цю взаємно вигідну торгівлю. Ми вже зупинили збори з українського експорту до ЄС, ми вводимо Україну в наш європейський простір роумінгу, наші «коридори солідарності» були великим успіхом. Настав час рухатися вперед на цій основі», — наголосила фон дер Ляєн.

Це дозволить українцям по всьому ЄС та на батьківщині користуватися послугами своїх мобільних операторів та не платити за дзвінки з-за кордону.

У квітні оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною.

Varosh

Фото: Associated Press

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