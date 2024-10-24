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Не купувати штучних квітів: АВЕ проводить екокампанію напередодні дня померлих

24 Жовтня 2024 46

Екокампанію з проханням краян купувати живі квіти та вінки на могили померлих почала Група АВЕ в Україні. Проводять таку промоцію щороку до дня померлих, 1 листопада і цього року зняли мотиваційне відео.

— Щороку ми просимо закарпатців не купувати штучних квітів та вінків, бо ж рідним за життя вони ніколи не дарували таких, щоразу купували живі, — пояснила Varosh директорка АВЕ Ужгород Наталя Якубик. — Штучні квіти та пластикові вінки дуже шкідливі для довкілля! Вони не тільки не підлягають переробці, а й розкладаються протягом 500 років, завдаючи непоправної шкоди природі.

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Наталя Якубик сказала: ефект від таких закликів є, щороку люди купують штучних квітів дедалі менше. В попередні роки АВЕ майже з кожного сільського кладовища в період початку листопада збирали близько 30 м.куб. пластикових вінків. Сьогодні таких відходів значно менше.

Відео надіслали усім головам територіальних громад.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Група АВЕ, скрини з відео

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# 1 листопада # АВЕ Мукачево # АВЕ Ужгорд # мотиваційне відео # Наталя кубик # новини Varosh # штучні квіти

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