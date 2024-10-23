Назустріч ювілею: Закарпатський народний хор знімає відеокліп легендарного “Увиванця”

Наступного року Закарпатський народний хор відзначатиме ювілей – 80 років із моменту створення.

До цієї знакової дати колектив готує цілу низку мистецьких подій, акцій і заходів, а також відзніме серію відео танцювальних та хорових композицій, розповіла у коментарі Varosh художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук.

Наразі тривають зйомки відеокліпу на один із найвідоміших закарпатських танців, який супроводжується хоровим вокальним виконанням – «Увиванець». Частину відео зранку колектив відзняв в Ужгородському скансені, відтак вирушив за кадрами на Абранський перевал.

«Це один із найзнаковіших творів нашого колективу, який був у репертуарі хору ще в далеких 1945-1946 роках. У зйомках беруть участь і артисти танцювальної групи, і хорова група, й оркестр, твір виконується у постановці нашого першого балетмейстера Валентина Ангарова. Це, можна сказати, візитівка Закарпаття, адже коли звучить «Ой, Марічко, чичері», то всі вже розуміють, що це саме про Закарпаття», – сказала Наталія Петій-Потапчук.

За її словами, впродовж року Закарпатський народний хор планує відзняти кілька відеокліпів на різні композиції – як із Золотого фонду, так і сучасні. Зйомки відбуватимуться в різні сезони й на різних локаціях: з тим, аби показати знакові та яскраві місця Закарпаття – гори, річки, долини, замки. У відеокліпі на «Увиванець» можна буде побачити саме закарпатську золоту осінь.

«Увиванець – це танець у супроводі співу. Звісно, ми зніматимемо й пісні з нашого репертуару. Адже Закарпатський народний хор має свої вокально-хорові традиції, закладені кращими хормейстерами ще у ХІХ- на початку ХХ століття. Ми зберігаємо традиції закарпатського народного співу, і водночас хочемо бути сучасними для людей, які нас слухають. Тому ми стараємося зберігати нашу манеру й колорит, нашу унікальність, автентичне вбрання та наше автентичне слово», – сказала Наталія Петій-Потапчук.

Презентація відеокліпу на “Увиванець” має відбутися за кілька днів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Наталії Петій-Потапчук у Фейсбуці

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