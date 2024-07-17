Навкололітературну гру вперше провів в Ужгороді подкаст “ПереФарбований лис”

Якщо цікавість і допитливість до української літературної класики сильніша за липневу спеку – 37 в тіні!, – можна зробити про неї та про себе низку відкриттів. Саме так і сталося з ужгородцями, які минулої суботи зіграли в навкололітературну гру від подкасту «ПереФарбований лис».

Його співавторки, освітянка Валентина Мержиєвська і психологиня Марія Діденко, поєднали механіку популярної рольової гри «Мафія» і сюжетне тло роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». І з’ясували, що таким чином можна проаналізувати життєві стратегії не лише персонажів твору, а й власні, й усвідомлено обрати, які залишити. Можна спробувати переграти сюжет, надавши персонажам вільного волевиявлення й позбавити їх кайданок «жертви обставин». Подивитися на «забронзовілу літкласику» свіжим оком – і відкинути упередження, якщо такі є зі шкільних часів.

«В Ужгороді ми зіграли не одне, а два кола – хоча зазвичай граємо тільки одне. І обидва рази мирним вдалося перемогти і селяни успішно повиганяли розбійників», – резюмує Валентина.

Вже не вперше авторки спостерігають, як охоче вживаються гравці в образи персонажів роману – а «мафіозну» роль ніби упускають з виду. Дійсно, хіба може бути людина, яка вживає алкоголь, або грабує чи ледарює – мирним мешканцем? І чи може «прокидатися по ночах» і «стріляти» щира дівчина із золотим серцем?.. Як часто ми оцінюємо людей поверхнево, як часто діємо стереотипно? Окрім цих рефлексій, гра в Ужгороді відзначилася іще однією особливістю.

«На першому колі вийшло так, що родина Галі, Максима і Явдошки фактично винищила родину Чіпки, Оришки й Мотрі, тобто у нас вийшла справжня кланова боротьба», – ділиться Валентина. – «А персонажі, які не належали до певного роду, як, приміром, Грицько, були сам-на-сам і просто-таки відчували «битву кланів». Це було так незвично, таке рідко трапляється!»

В романі, який спочатку називався «Пропаща сила», Мирний надзвичайно влучно відтворив переживання людини з алкогольною залежністю і тих, хто перебуває з ним у співзалежних стосунках. І це те, що теж добре підсвічує навкололітературна гра і що добре відчувають гравці не залежно від регіону, куди примандрував «ПереФарбований лис». Цього року проєкт розпочав вже другий тур навкололітературних ігор, і стартував саме в Ужгороді.

Наразі розроблено 5 літературних ігор, і кожна, зіграна вживу – унікальна, як, приміром, театральний спектакль. Стати режисером такого дійства може кожен бажаючий – Валентина і Марія розвивають спільноту амбасадорів «ПереФарбованого лиса», діляться всіма необхідними матеріалами і тонкощами проведення ігор. А також кажуть, що в таких іграх окрім інтелектуального є сильний спільнототворчий потенціал, що надзвичайно важливо в умовах війни.

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Марина Ніколайчук для Varosh

Фото авторки

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