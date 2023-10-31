Науково-медичний індустріальний парк планують побудувати на Перечинщині

Індустріальний парк медично-наукового спрямування планують побудувати на Перечинщні. В ньому планують розташувати центр трансплантації кісткового мозку; реабілітаційний центр; науково-дослідницький центр; медичний коворкінг та науково-технічний кластер НАН.

Зі слів міського голови м.Перечин Івана Погоріляка, днями підписали меморандум про співпрацю з ТОВ «Човен інновацій», який погодили під час сесіїї міської ради.

— Проєкт поки що на стадії ідеї, але ми її активно розвиваємо, — сказав він Varosh. — Коли ми почали шукати організації, які би зацікавилися нашою територією і будівництвом реабілітаційного центру, то з’ясувалося, що в Україні порібно створити серйозний медично-науковий заклад, який би займався не лише реабілітацією, але і розробкою медичних наукових напрямків. Сподіваємося, що цей проєкт допоможе повернутися в Україну багатьом науковцям і лікарям, які виїхали з країни.

Проєкт отримав підтримку ряду партнерів і, зі слів Івана Погоріляка, зараз триває пошук коштів на його реалізацію. Розташується індустріальний парк, найімовірніше, на околицях села Зарічево.

Varosh,

Фото зі сторінки Івана Погоріляка у Фейсбуці

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