Настільна гра “Закарпатський квест” отримала спецвідзнаку на освітньому форумі Demo Day

Гра, розроблена підлітками з Мукачева, “Закарпатський квест”, отримала спецвідзнаку — найвищу нагороду Всеукраїнського освітнього форуму Demo Day 2.0 інкубаційної програми ESTEAM. Мета форуму — розвивати в дітях STEM-навички, тобто навички в науці, інженерії, технологіях, математиці (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Форум проходив у Києві 12-13 вересня й зібрав підлітків та молодь із 15 молодіжних просторів Ko_Laba по всій країні. Колабівці приїхали з реальними прототипами: дрон, що очищує водойми, 3D-моделі міських локацій, освітні ігри, нічники, технологічні рішення для сталого споживання ресурсів. Загалом понад 80 учасників із 24 команд презентували свої проєкти — від технологічних рішень до арт-об’єктів і настільних ігор, кажуть в освітній фундації GoGlobal.

Найвищу нагороду форуму отримала гра “Закарпатський квест”, яку розробили мукачівські підлітки 14-15 років разом з тьюторами. Гра повністю крафтова, автентична, розповідає легенди, історію та особливості регіону.

— Це гра-“бродилка”, — каже Тетяна Бессонова, тьюторка молодіжного простору Ko_Laba. — Є карта Закарпаття, з населеними пунктами. Гравці кидають кубик, зупиняються на певній локації й обирають відповідну картку певного кольору, яка містить категорії запитань. Категорії наступні: “Цікаві факти про Закарпаття”, “Легенди”, “Діалекти”, “Страви”, і бонуси — “Історичні факти про Закарпаття”

Усі деталі гри діти з тьюторами розробляли самостійно: 15-річна художниця наша, Настя Петухова, вручну намалювала мапу Закарпаття. Ми її оцифрували, перенесли на дерево і розрізали на пазли. За кожну правильну відповідь гравець отримує токен, тобто монету, яку, як і кубик, який кидають гравці.

Одна з авторок квесту, 15-річна Тая, зізнається: “Ми хотіли показати наш край у цікавій формі. Тож створили гру, де є карта, пазли, дерев’яні кубики та навіть монети із зображенням замку Паланок. Це повністю крафтова робота, зроблена нашими руками”.

Тепер, зі слів Тетяни Бессонової, команда-переможець отримає грошову винагороду, за яку видрукує якісну коробку та картки. Планують звертатися до бізнесів, підприємців, можливо, готелів, щоб вони презентували гру як ще один автентичний продукт краю. Для закарпатців гра обов’язково буде доступною.

Інші проєкти закарпатців Demo Day

На форумі Demo Day 2.0 Мукачівську Ko_Laba представляли семеро підлітків, які презентувати, окрім “Закарпатського квесту” ще 2 свої проєкти.

Перший — це водний екодрон, покликаний очищати річки Закарпаття від забруднення. Друга розробка — проєкт “Тактильна астрономія”: діти з нуля розробили макети планет і місяця, змоделювали в програмі для 3D-моделювання, видрукувати на 3D-принтері й зробили з цього світильники.

Ці проєкти закарпатської команди також дуже зацікавили суддів та були відзначені за креативність. Прототип екодрона діти повністю з нуля, роздрукували на 3D-принтері пропелери, розробили механізм програмування. Зараз його потрібно доопрацьовувати — зробити не прототипом, а вже діючою моделлю.

Усі проєкти мають одну спільну рису — відображають ідентичність та потреби громад, звідки приїхали підлітки. «Спільне в проєктах — це, в першу чергу, та особливість, яка існує в регіоні чи громаді. Дуже багато інноваційних підходів і навіть своя “фішка”: LED-стрічка є майже в кожному проєкті» — зазначає Марина Черниш, керівниця STEM-напряму GoGlobal.

Проєкт Ko_Laba виконується ЮНІСЕФ в Україні за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW і уряду Бельгії та за підтримки Малої академії наук України та Міністерства освіти та науки України.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Тетяною Бессоновою

