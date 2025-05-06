“Наші вдома!” Серед повернених з полону захисників — 5 закарпатців

Сьогодні в Україну повернулися з полону 205 захисників. Серед них п’ятеро – закарпатці: Василь Шимон (2000 р.н.), Богдан Глушман (2002 р.н.), Юрій Зинич (2003 р.н.), Володимир Масюк (2000 р.н.), Михайло Молдавчук (2003 р.н.), написав у своєму Телеграм-каналі голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Зі слів Володимира Зеленського, обмін відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

“Цього разу серед звільнених воїнів — представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, — уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. — Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти. Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя“.

Це вже пʼятий обмін, який провели цьогоріч, і 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом від березня 2022 року визволити вдалося 4757 українських громадян.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото з каналу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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