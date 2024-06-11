“Наша файта” вийде у форматі повнометражного мультфільму

Команда комедійного мультсеріалу “Наша файта” анонсувала вихід повнометражного мультфільму “Наша файта”. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав один з авторів серіалу Михайло Карпенко.

Анімаційну стрічку «Наша файта» анонсувала студія Animagrad, що входить до складу Film.ua Group. Креативним продюсером мультфільму виступив Антоніо Лукіч («Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург»), повідомляє пресслужба Film.ua. Над стрічкою працюють творці мультфільму «Мавка» — режисер Костянтин Федоров і художник-постановник Крістіан Коскінен.

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За сюжетом мультфільму, 30-річний працівник заправки Сергій Пунько помирає, але отримує другий шанс на життя від вищих сил: для цього він має знайти людину, якій не байдужий. Пошуки приводять героя на фронт, у підрозділ «Чопські пірати», що складається з колишніх закарпатських контрабандистів.

Ідея фільму належить команді, яка створила 5 серій “Нашої файти”: Михайлу Карпенку, Івану Боню, Павлу Мандзичу та Ервіну Німцю. У 2013-му ведучі Карпенко та Мандзич запустили серіал «Наша файта» в стилі американських «Футурами» і «Гріфінів» на YouTube. Пʼять серій отримали майже 2,5 млн переглядів.

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— Впродовж літа має бути трейлер мультфільму, — сказав Varosh Михайло Карпенко. — Дуже тішить, що він зберіг свій колорит, збереглася і наша команда, яка працювала над серіалом з самого початку, її ядро. Зараз ми працюємо над фінансуванням.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Film.ua

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