Насамперед торкнеться української діаспори: експерт про наслідки блокування українських медіа в Угорщині

Блокування угорським урядом доступу до 12 українських онлайн-видань є політичним жестом, а не реальною спробою обмежити вплив українських медіа на угорське суспільство. Водночас, таке рішення матиме реальний влив не на угорців, а на представників української діаспори в Угорщині. Про це у коментарі Varosh сказав аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії (ICES) та головний редактор видання Infopost.media Віталій Дячук.

Забороною українських сайтів Угорщина фактично перекриває доступ до інформації з України для української діаспори та українських біженців. Тобто в той момент, коли угорський уряд апелює до забезпечення прав угорської спільноти в Україні, він обмежує в інформації українську спільноту, наголошує експерт.

“Угорський уряд у питаннях, які призводять до напруженості, йде на випередження. Так було у випадку виявлення угорських шпигунів, коли після публічної заяви Будапешт вислав українських дипломатів. Так і зараз: Україна блокує шкідницькі другосортні сайти, серед яких найвідоміший, напевно, тільки Origo, які поширюють відверту пропаганду. Натомість Угорщина дзеркальний список розширює та доповнює незалежними українськими медіа, важливими не стільки для угорської аудиторії, скільки для українців за кордоном”, – пояснив Віталій Дячук.

Те, що з блокуванням українських сайтів в Угорщині угорці втратять доступ до найбільш топових українських видань, як от “Українська правда” чи NV, є прикрістю, каже Віталій Дячук. Поряд з тим, за його оцінкою, частка угорської аудиторії серед читачів цих видань і без того була мінімальною, а серед заблокованих видань є й такі, що були невідомі навіть у медійній українській спільноті. Тож, ситуація з блокуванням українських ЗМІ є прикладом того, коли для уряду Орбана важливішим є сам інформаційний сигнал, ніж реальні наслідки чи вплив на аудиторію.

“Це, власне, показує підхід до цього питання: для угорського уряду важливіше зробити політичний жест і підсвітити його інформаційно, ніж реально обмежити вплив українських медіа на угорське суспільство”, – каже Віталій Дячук.

Реакція Києва

Рішення про блокування українських медіа в Угорщині прокоментував речник українського МЗС Георгій Тихий. Він наголосив, що в цьому випадку йдеться про блокування доступу угорських громадян до журналістики, заснованої на фактах.

“Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще”, – зазначив Георгій Тихий у соцмережі Х.

Які українські ЗМІ заблокували?

У понеділок 29 вересня керівник апарату Офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш повідомив про блокування доступу до 12 українських онлайн-видань.

До списку заборонених в Угорщині українських сайтів увійшли: “Обозреватель”, “Українська правда”, “Європейська правда”, Hromadske, NV, “Лівий берег”, Інсайдер.Інфо, ТСН, UAOnline. У переліку заборонених медіа є і три закарпатських новинних сайти – “Закарпаття онлайн”, “Анонс Закарпаття”, Ungvar.uz.ua.

За його словами, крок став “дзеркальною відповіддю” на рішення України заборонити низку іноземних ресурсів. Так, у вересні Україна заборонила кілька угорських видань, зокрема Origo та Demokrata, пояснюючи, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

На фото Віталій Дячук

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.