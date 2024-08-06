“Народжена в серпні”: Марта Липчей презентує свій перший лайв-альбом у відео форматі

До відео-платівки увійшло 12 пісень, що були записані під час першого сольного шоу артистки у Києві.

Марта Липчей, зірка якої засяяла на великій сцені трохи більше року тому, не збавляє творчого темпу. Реліз за релізом, зйомки у телевізійних шоу, великий концерт у столиці, участь у турі “Нескорені” містами України разом з “Другою Рікою” та KOZAK SYSTEM та постійна допомога українській армії.

Напередодні Дня Незалежності України, а також до дня свого народження у серпні Марта ділиться зі слухачами своїм дебютним альбомом наживо у відео-форматі. У ньому співачка вмістила весь спектр емоцій, які переживає щодня.

“У живому виконанні є додаткова сила – жива іскра, за якою глядачі приходять на концерти. Неприборкані емоції та запал, які йдуть від усього серця, – це та справжність, яка дає особливу енергетику кожному відео, – поділилася Марта Липчей. – “Народжена в серпні” – це моє музичне дитя, моє відчуття світу навколо й мої переживання, зібрані в 12ти треках. Я щиро ділюся ними з вами без прикрас та запрошую послухати та подивитись на Apple Music”.

Назву альбому “Народжена в серпні” дала однойменна пісня, що увійшла до лонгплею, — друга колаборація Марти Липчей та Сергія Жадана. Студійна версія платівки вийшла у травні та вже полюбилася тисячам слухачів.

Треки з альбому можна буде почути на фінальному концерті благодійного туру “Нескорені”, який пройде 23 серпня в Києві в STEREO PLAZA, а до того – дивіться та слухайте лайв-альбом Марти Липчей “Народжена в серпні” у відео-форматі на Apple Music.

Марта Липчей народилася у Рівному, відтак родина переїхала на Закарпаття, де й пройшло дитинство та юність співачки.

У 2022 році Марта Липчей стала суперфіналісткою головного пісенного шоу України “Голос країни” та переїхала до столиці. Прорив Марти у музичній сфері відбувся з її дебютним мініфільмом «Там, де ти», який протягом місяця набрав понад мільйон переглядів.

Сьогодні артистка збирає великі концертні зали в містах України, відвідує військових у прифронтових регіонах, допомагає пораненим бійцям із лікуванням, реабілітацією, протезуванням, пише слова і музику до своїх пісень.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані detali.agency

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