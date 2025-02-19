Напій “Контабас” здобув срібну нагороду на американському конкурсі від Beverage Testing Institute

Український автентичний старовинний напій «Контабас», який виробляє український бренд «Контапел», отримав срібло від Beverage Testing Institute 2025.

На конкурсі, який проводить незалежна організація «Інститут тестування напоїв» (Beverage Testing Institute) український напій «Контабас» отримав 86 балів зі 100.

При оцінюванні експерти відзначили збалансований смак і виразний характер «Контабасу». Відтак напій отримав срібну медаль конкурсу.

Як розповів у коментарі Varosh один із засновників компанії та і виробників напою Роман Пелех, зразки для оцінювання на конкурс надсилав офіційний дистриб’ютор компанії з Австрії. Відзнака для виробника тим більше важлива, що конкурс від Beverage Testing Institute входить у трійку найпрестижніших таких конкурсів у світі.

“Конкурси такого топового рівня проходять один в Англії, ще один у Бельгії, і цей у Сан-Франциско – найбільш топовий. Медалі на них отримати з першого разу дуже складно, навіть бронзову, вже не кажучи про золото. Комісія зазвичай дуже скептично ставиться до нових продуктів. Серед експертів в комісії є спеціалісти з віскі, рому, горілки, і контабас для них був новим продуктом. Тим більше приємно, що нас одразу відзначили такою високою нагородою”, – сказав Роман Пелех.

Оцінювання на конкурсі відбувається у спеціалізованій сенсорній лабораторії в Чикаго методом сліпої дегустації, що гарантує неупередженість результатів. Роман Пелех каже: комісія спершу наосліп дегустує напій, відтак він проходить кілька етапів перевірки. Насамкінець судді видають спільний висновок, за яким напій рекомендується чи не рекомендується до вживання.

“За підсумком оцінювання ми не лише маємо медаль, але й отримали висновок Highly recommended, тобто наш напій високо рекомендований для продажу, для вживання і так далі”, – уточнив Роман Пелех.

За його словами, надалі компанія подаватиметься на конкурс, аби зрештою таки отримати вже й золоту медаль. Для цього планують надсилати й інші види “Контабасу”, який виготовляють: на меду, “Контабас дуб”, “Контабас дим”.

Нагорода від Beverage Testing Institute це вже не перше міжнародне визнання «Контабасу», кажуть у команді «Контапел». Минулого року напій також здобув срібну нагороду на San Francisco World Spirits Competition – одному з найпрестижніших світових конкурсів алкогольних напоїв.

Beverage Testing Institute проводить незалежні дегустації з 1981 року. Початково конкурс був заснований як перший міжнародний конкурс з оцінювання вин, згодом до «лінійки» додалися пиво, міцні напої, сидр, саке тощо. Методологія оцінювання була розроблена засновником BevTest Крейгом Голдуіном спільно з доктором Гаррі Лоулессом із Корнельського університету.

Контабас – це настоянка на смородинових бруньках, рецепт якої відтворили закарпатці, брати Андрій та Роман Пелехи. У 2018 році брати знайшли 400 пляшок напою та старенький зошит із переписами рецептів у льосі старенького сільського будинку на Мукачівщині.

Нині «Контабас» виготовляють у Броварах під торговою маркою «Контапел». Бруньки чорної смородини скуповують по всій Україні. У 2024 році команда «Контапел» однією з перших в Україні отримала ліцензію на виробництво алкогольних напоїв малих виробників дистилятів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані компанією “Контапел”

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