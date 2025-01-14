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Новини

Найкращі вина та дистиляти Закарпаття визначили на конкурсі “Червене вино-2025”. Результати

14 Січня 2025 2

У Мукачеві другий рік поспіль відбувся конкурс на найкращі вина області “Червене вино”.

Організатором заходу виступає Асоціація виноградарів та виноробів Закарпаття. Конкурс проводять як елемент одного із найбільших та найстаріших винних конкурсів України “Червене вино”.

Фестиваль “Червене вино” проводиться у Мукачеві з 1996 року. Однак від початку повномасштабного вторгнення він перебував на паузі.

Минулого року заради збереження традицій виноробства, покращення і розвитку виноробної галузі на Закарпатті та з метою підтримки місцевих виноробів організатори ухвалили рішення проводити конкурсну частину фестивалю.

Цього року участь у конкурсі взяли 37 учасників з усієї області, які надали для оцінювання 152 зразки вина. Вперше за всю історію фестивалю журі конкурсу оцінювало також дистиляти та настоянки місцевих виробників.
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Конкурс «Червене вино» проводився відповідно до правил Міжнародної організації виноградарства та виноробства OIV за закритою системою «блокчейн», коли дані вносяться безпосередньо в систему, яка одразу й підраховує середній бал.

Представлені зразки оцінювало журі у складі 8 експертів, серед яких, зокрема: голова Асоціації сомельє України Іван Бачурін, професорка Одеського технологічного університету Наталія Каменєва, сертифікований експерт та винний журналіст з Угорщини Золтан Беняк.

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Конкурс “Червене вино 2025” у Мукачеві

За результатами оцінювання 30 зразків вин та дистиляту здобули “Золото”, понад 50 зразків вин та наливок отримали “Срібло”, понад 40 – мають “Бронзу”.

Найвищий бал у категорії  «Золото» – 93,6 бали – отримало вино Кагор, 2022 рік, винороб Іван Паук.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Мукачівська міська рада

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