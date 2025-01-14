Найкращі вина та дистиляти Закарпаття визначили на конкурсі “Червене вино-2025”. Результати

У Мукачеві другий рік поспіль відбувся конкурс на найкращі вина області “Червене вино”.
Організатором заходу виступає Асоціація виноградарів та виноробів Закарпаття. Конкурс проводять як елемент одного із найбільших та найстаріших винних конкурсів України “Червене вино”.
Фестиваль “Червене вино” проводиться у Мукачеві з 1996 року. Однак від початку повномасштабного вторгнення він перебував на паузі.
Минулого року заради збереження традицій виноробства, покращення і розвитку виноробної галузі на Закарпатті та з метою підтримки місцевих виноробів організатори ухвалили рішення проводити конкурсну частину фестивалю.
Представлені зразки оцінювало журі у складі 8 експертів, серед яких, зокрема: голова Асоціації сомельє України Іван Бачурін, професорка Одеського технологічного університету Наталія Каменєва, сертифікований експерт та винний журналіст з Угорщини Золтан Беняк.
За результатами оцінювання 30 зразків вин та дистиляту здобули “Золото”, понад 50 зразків вин та наливок отримали “Срібло”, понад 40 – мають “Бронзу”.
Найвищий бал у категорії «Золото» – 93,6 бали – отримало вино Кагор, 2022 рік, винороб Іван Паук.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Мукачівська міська рада
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