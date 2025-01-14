Найкращі вина та дистиляти Закарпаття визначили на конкурсі “Червене вино-2025”. Результати

У Мукачеві другий рік поспіль відбувся конкурс на найкращі вина області “Червене вино”.

Організатором заходу виступає Асоціація виноградарів та виноробів Закарпаття. Конкурс проводять як елемент одного із найбільших та найстаріших винних конкурсів України “Червене вино”.

Фестиваль “Червене вино” проводиться у Мукачеві з 1996 року. Однак від початку повномасштабного вторгнення він перебував на паузі.

Минулого року заради збереження традицій виноробства, покращення і розвитку виноробної галузі на Закарпатті та з метою підтримки місцевих виноробів організатори ухвалили рішення проводити конкурсну частину фестивалю.

Цього року участь у конкурсі взяли 37 учасників з усієї області, які надали для оцінювання 152 зразки вина. Вперше за всю історію фестивалю журі конкурсу оцінювало також дистиляти та настоянки місцевих виробників.