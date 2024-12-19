Найбільше скарг щодо ТЦК та СП надходить з Закарпаття – Уповноважений з прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець констатував зростання звернень громадян щодо роботи ТЦК та СП у порівнянні з минулим роком.

В інтерв’ю «Українській правді» Дмитро Лубінець розповів, що станом на 18 грудня 2024 року на адресу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло майже 4 тисячі заяв від громадян України щодо, на їхню думку, неправомірної поведінки представників ТЦК та СП. Тоді як за минулий рік таких заяв було близько пів тисячі.

За словами Дмитра Лубінця, Закарпаття є одним із регіонів, з якого надходить найбільша кількість звернень. При цьому інформація, яка надходить з області у зверненнях, найчастіше підтверджується.

«Кількість звернень зростає, але також побільшало й важелів реагування: в кожному регіоні є представник Уповноваженого з прав людини, який може виїжджати на місце (для з’ясування обставин – ред.). У нас уже є випадки не лише юридичної реакції з боку Міністерства оборони, ВСП (Військова служба правопорядку в ЗСУ), але й випадки, коли переглядалися рішення ВЛК», – сказав Дмитро Лубінець.

За його словами, в департаменті за напрямком захисту громадян України в секторі безпеки та оборони працює 35 людей. Згаданий департамент приймає звернення не лише щодо процесу мобілізації, але й від діючих військовослужбовців, ветеранів, родин військовополонених. Загалом за цим напрямком омбудсман від початку року отримав 26 тис. звернень.

Відповідно, шоста частина звернень стосувалася саме діяльності ТЦК та СП. Утім, за словами Дмитра Лубінця, частина звернень в процесі їх перевірки не підтверджується.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Українська правда

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