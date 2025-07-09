Надолужити навчання і знайти друзів: табір “Літня академія” запрошує дітей

Дітей 6-11 класів запрошують до реєстрації на участь у “Літній Академії”. Це безкоштовний денний табір, де діти розвивають лідерство та соціальні навички, проходять інтерактивні заняття, отримують допомогу в навчанні, щоб розпочати новий навчальний рік, — йдеться в анонсі від організаторів, ГО “Навчай для України”.

В таборі дітям допоможуть розвинути соціальні навички — через комунікацію, дослідження емоцій, розвиток стресостійкості. З дітьми проводитимуть інтерактивні заняття зі шкільних предметів, розвиватимуть лідерський потенціал. “А також надаватимемо допомогу у надолуженні освітніх втрат, щоб впевненіше розпочати новий навчальний рік”, — кажуть в анонсі.

Табір, який тривають 2 тижні, проводять з 2017 року щоразу в іншій області України, цьогоріч уперше — в Ужгороді, — розповіла Varosh комунікаційна директорка ГО “Навчай для України” Оксана Зьобро. Табір триватиме з 14 до 25 липня лише у робочі дні, з понеділка до п’ятниці, два тижні поспіль з 9:30 до 13:45 на базі ліцею ім.Гренджі-Донського (колишня ЗОШ №6).

В Літній Академії буде інтерактивний формат навчання, пояснила Оксана Зьобро. Тобто різноманітні уроки проводитимуть не стандартно, а кожну тему з різних предметів представлятимуть в ігровому, нестандартному, цікавому форматі. Так краще можна зацікавити дітей навчанням і допомогти їм побачити сам процес навчання з іншого боку, значно цікавішого.

— Можна зацікавити їх, спрямувати глибше дослідити ті чи інші теми, або принаймні побачити, що той чи інший предмет — це не лише теми в підручнику, а й, можливо, якісь експерименти, чи дослідження, чи якийсь формат створення самими гри, чи участі у цій грі. Організація та проведення табору на 200 дітей — це завжди виклик, адже мова і про комфорт кожної дитини, і про те, щоб кожна дитина знайшла себе в рамках цього табору і вдалося її зацікавити. Це окремий для нас виклик — зробити так, щоб діти хотіли приходити на табір ще і ще і по завершенню сказали нам, що ой, ви змінили наше бачення навчання, або допомогли нам знайти нових друзів чи весело провести час.

Табір безкоштовний і зі слів пані Оксани, наразі ще є вільні місця. Зареєструватися можна до 12 липня за посиланням.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: зі сторінки ГО “Мегасоціум” у фейсбуці

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