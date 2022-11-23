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Новини

На Закарпатті застосовують аварійні відключення електроенергії для всіх 10 черг

23 Листопада 2022 605

Через чергові масовані обстріли росією критичної інфраструктури в усіх регіонах України відбуваються аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила НЕК “Укренерго”.

Закарпатська ОВА повідомила, що на Закарпатті застосовують аварійні відключення електроенергії для усіх 10 черг.

Інформація про черги доступна за посиланням. Черги почали застосовувати сьогодні з 14.45. Попередньо в “Укренерго” повідомили, що такі відключення діятимуть впродовж доби, однак і графіки, і черги можуть змінюватися залежно від ситуації в країні.

Varosh

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