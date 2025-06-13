“На Закарпатті зароджується новий промисловий регіон”, — каже голова енергокомітету ВР

В Україні зароджується новий промисловий регіон – у Закарпатській області, де відкриваються дуже багато підприємств і будується велика потужність генерації, сказав голова енергокомітету Ради Андрій Герус під час Energy Day-2025 від Європейської бізнес-асоціації, який проходив днями в Києві. Його цитує Інтерфакс-Україна.

“На мою думку, у нас зараз зароджується новий промисловий регіон – Закарпаття. Те, скільки там видано технічних умов на під’єднання підприємств, дійсно вражає. І наскільки я знаю, обленерго адекватно видає ці технічні умови, скарг немає“, – сказав Герус.

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За його словами, у регіоні будується також дуже багато генерації різних типів: СЕС, ВЕС, газова генерація, про що свідчать видані техумови на приєднання потужності до мереж.

Про зростання економки Закарпаття сказав торік і Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОДА на форумі Re:Open Zakarpattia. Торік в області додалося індустріальних парків: всього було зареєстровано 5 нових, тож тепер в області загалом є 10 індустріальних парків. Крім того, 500 підприємств на Закарпатті було визначено критично важливими, — підбив підсумки він на початку цього року.

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Водночас розвиток ВЕС (вітроелектростанцій) на Закарпатті викликав потужний спротив активної громади та екологів через загрозу знищення природного потенціалу Карпат.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне/usain.ua

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