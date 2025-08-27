На Закарпатті відкривають “Велосипедний туристичний шлях”: чим він особливий

“Велосипедний Закарпатський Туристичний Шлях”, наближений до пішохідного Шляху, відкриють у неділю, 31 серпня, біля витоків Чорної Тиси та перевалу Околе, що на межі Тячівського та Рахівського районів. Подію проанонсували в Закарпатській ОВА як альтернативу пішохідному Шляху.

— Був дуже великий запит на велосипедний туристичний маршрут від людей, українців, які приїжджають на Закарпаття оздоровитися і відновитися, — каже на брифінгу Маріанна Готра, начальниця управління туризму та курортів ОВА. — Загальна протяжність маршруту становитиме біля 400 км, зараз ми будемо відкривати тільки 55 км. Це буде пілотний запуск, надалі будемо коригувати і визначатися з іншими веломаршрутами.

Цей веломаршрут буде починатися з КПП Малого Березного” і закінчувався на КПП “Солотвино”. До продовження цього туристичного маршруту можуть приєднатися наші сусіди по той бік кордону.

У межах велосипедного маршруту будуть два шляхи:

основний – проходить лісовими та незавантаженими дорогами загального користування, найбільш наближеними до гір і ключових точок. Він призначений для туристичних велосипедів;

гірський – максимально наближений до пішохідної нитки, що враховує прикордонні обмеження. Ним зможуть проїхати гірські велосипеди.

Що потрібно знати про відкриття веломаршруту