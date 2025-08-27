На Закарпатті відкривають “Велосипедний туристичний шлях”: чим він особливий

“Велосипедний Закарпатський Туристичний Шлях”, наближений до пішохідного Шляху, відкриють у неділю, 31 серпня, біля витоків Чорної Тиси та перевалу Околе, що на межі Тячівського та Рахівського районів. Подію проанонсували в Закарпатській ОВА як альтернативу пішохідному Шляху.
— Був дуже великий запит на велосипедний туристичний маршрут від людей, українців, які приїжджають на Закарпаття оздоровитися і відновитися, — каже на брифінгу Маріанна Готра, начальниця управління туризму та курортів ОВА. — Загальна протяжність маршруту становитиме біля 400 км, зараз ми будемо відкривати тільки 55 км. Це буде пілотний запуск, надалі будемо коригувати і визначатися з іншими веломаршрутами.
Цей веломаршрут буде починатися з КПП Малого Березного” і закінчувався на КПП “Солотвино”. До продовження цього туристичного маршруту можуть приєднатися наші сусіди по той бік кордону.
У межах велосипедного маршруту будуть два шляхи:
З нагоди відкриття в неділю проведуть велозаїзд і забіг на дистанції 2, 5 та 10 км. Збір – о 12:00 поблизу витоків Чорної Тиси та перевалу Околе, що на межі Тячівського та Рахівського районів. Спортивні заходи стартують о 13:00.
Велозаїзд планують на відкриті символічний: ті ж дистанції люди зможуть пробігти чи пройти і таким чином відкрити ділянку маршруту.
Насамкінець додамо, що класичний, пішохідний Закарпатський Туристичний Шлях, один з головних пішохідних маршрутів Українських Карпат, зараз частково перебуває під забудовою вітряками — ділянка Ужок – гора Пікуй.
Дістатися до місця старту можна, добравшись до Ясіня, потім до Усть-Чорної і там пересісти на маршрут до перевалу Околе. Зі слів голови ГО «Велооб’єднання» Андрія Козира, охочі можуть також доєднатися до команд у своїх громадах, які їхатимуть на відкриття:
— З Ужгорода точно будуть їхати наші ветерани, також у громадах, знаю, теж будуть організовані трансфери, — сказав він.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: Закарпатська ОВА
