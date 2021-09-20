На Закарпатті відбудеться найбільший бізнес форум 2021

15-17 жовтня 2021 року до Ужгорода приїде понад 500 гостей зі всієї України. У ці три дні відбуватиметься «ZAKARPATTIA BUSINESS FORUM». Це не стандартний форум, адже організатори на нього запрошують підприємців разом зі своїми сім’ями.

За організацію івенту взялися Василь Ябрик – власник групи компаній Yabryk Management Group, Оксана Розман – власниця маркетингової агенції “GROWUP”, та Марія Медведєва – співвласниця комунікаційної агенції “BRPR”.

В той час, як підприємець (бізнесмен чи бізнес вумен) буде слухати виступи провідних спеціалістів з різних галузей – їхнім половинкам та дітям не буде сумно. Для супроводжуючих організатори обіцяють провести цікаві паралельні виступи. В основному залі учасники-підприємці матимуть можливість послухати – Андрія Худо, Дмитра Корчевського, Андрія Длігача, Петра Синєгуба, Василя Ябрика, Юрія Кочута, Вікторію Алексович. В залі для супроводжуючих виступлять Рената Ізай, Олександра Грудзевич, Микола Доріченко та Ірина Снітинська.

За словами організаторів «ZAKARPATTIA BUSINESS FORUM» такий формат був обраний задля розвитку бізнесу, створення нових колаборацій та зміцнення існуючих, розширення масштабів мислення, а ще – презентації успішних бізнесів Закарпаття і виведення регіону на нову висоту.

Також організатори стверджують, що сила кожного підприємця – його сім’я. Чим більше близькі розуміють і розділяють наші цілі, тим сильніша енергія їх досягнення! Саме тому захід відбувається у сімейному форматі, де буде цікаво не тільки підприємцям, а й їхнім дружинам чи чоловікам та дітям. І вони створюють спільний простір для розвитку сім’ї.

Основною темою заходу стане – «Колаборації – наша енергія майбутнього». На бізнес-форумі будуть говорити про силу колаборацій конкуренцію, як двигун розвитку, тренди та майбутнє, маркетинг, PR, рекламу і діджиталізацію, клієнтський сервіс, масштабування бізнесу.

Василь Ябрик – організатор події говорить: «Ми хочемо показати прогресивний, успішний, відкритий для колаборацій бізнес Закарпаття. Познайомити між собою підприємців і бізнес-клуби з різних областей та дати початок новим партнерствам».

Захід відбудеться за підтримки 10-ти найбільших бізнес-спільнот України: Board, Спілка Українських Підприємців, WUBC, CBG, Young Business Club, Anklav, BPC, Unit School of Business, КМБ, CORE Business Club.

Діток в цей час чекатиме не менш захоплююча програма від MBA Kids International.

На учасників форуму чекають екскурсії на успішні підприємства Закарпаття – завод дикої води Закарпаття “Крайна” та майстерню авторських ювелірних прикрас Kochut та меблів ручної роботи Kochut Wood.

Генеральний партнер форуму – найбільша мережа лабораторій «Астра-Діа».

Медіа-партнер – Varosh.

– Плануйте 3 дні крутого тімбілдінгу на середину жовтня. Це не лише відпочинок, а і можливість знайти партнерів, підрядників, замовників. У вільний час вас чекає купа цікавих знайомств, занурення у закарпатський колорит на вечір та відпочинок на найбільшому курорті Закарпаття. А головне, всі отримають цінні знання по інтересам та активний відпочинок сім’єю, – кажуть організатори.

Детальна інформація про захід за посиланням.

Varosh