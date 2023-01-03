На Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,8 бали

На Закарпатті, поблизу Іршави сьогодні, 3 січня стався землетрус магнітудою 3,8 бали за шкалою Ріхтера о 15:28. Його зафіксували в Головному центрі спеціального контролю.

Закарпатці відчули в селі Довге, Бронька, у Виноградові та Хусті. Землетрус відчувався всередині будинків багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма.

З території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

Varosh

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