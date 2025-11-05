На Закарпатті стартує “Мандрівний фестиваль” документального кіно Docudays UA: де й коли дивитися

У вівторок, 11 листопада, в Ужгороді відкриється Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA — 2025. На Закарпатті фестиваль пройде в Ужгороді, Берегові, Сваляві та Виноградові. Для “Мандрівного фестивалю” відібрали 7 документальних стрічок із 11 країн світу: три з них зняті в Україні або в копродукції з міжнародними партнерами, решта — від Ірландії, Хорватії та Словенії.

Центральною темою цьогорічного фестивалю є “Рідкісний ресурс“. У стрічках розкажуть про боротьбу за європейське майбутнє, єдність, опір ворогу та щоденну горизонтальну співдію задля перемоги. Цього року Мандрівний буде особливий тим, що матиме амбасадора – людину, яка є уособленням такої демократії. Ним стане відомий журналіст і правозахисник, ветеран, багаторічний модератор подій фестивалю та член журі у спеціальній номінації “RIGHTS NOW!” на Docudays UA – 2025 Максим Буткевич. Амбасадоркою фестивалю на Закарпатті від освітнього центру “Інсайдер” стала паралімпійська чемпіонка, керівниця напрямку безбар’єрності ГО “Мрія в дії”, Надія Дьолог, яка виступає за рівність прав людей з інвалідністю.

7 стрічок на 7 локаціях Ужгорода

Як розповіла Varosh регіональна координаторка від ГО “Освітній центр “Інсайдер” Марія Симкович, центр обрав для перегляду 7 стрічок, покази відбудуться на 7 локаціях в Ужгороді.

В Ужгороді фестиваль відкриється 11 листопада: в обласній науковій бібліотеці ім.Ф.Потушняка пройде показ Антоніо Лукіча “Як пройшли мої літні канікули?”, де буде присутній і сам режисер. Відкриття — о 16:00.

Також у рамках фесту 26 листопада в обласній універсальній науковій бібліотеці пройде “Жива бібліотека”. На закриття покажуть фільм “Санаторій”, номінований на Оскар, теж в обласній бібліотеці.

На Закарпатті цього року програму представлять два регіональні партнери – ГО “Освітній центр “Інсайдер” та ГО “Карпатське агентство з прав людини “Вестед”. Інклюзивну частину, зокрема аудіоопис під час обраних фільмів, забезпечить ГО “Мрія в дії”: показ одного з фільмів буде з аудіодескрипцією за участі розробника програми Earcatch Андрія Демчука. На покази запросять людей з порушеннями зору, які протестують програму і поділяться враженнями.

Програма фестивалю в Ужгороді

11 листопада, 16:00

м. Ужгород. Відкриття фестивалю на Закарпатті: перегляд документального фільму “Як пройшли мої літні канікули?” і зустріч із режисером Антоніо Лукічем. Поговоримо про роль освіти під час війни, виклики, в яких працюють навчальні заклади, формування у молоді активної громадянської позиції та залучення до життя громад, розвиток емпатії та взаємопідтримки.

Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка.

12 листопада

16:30 — показ та обговорення документального фільму “У серці долини — спів” від ірландського режисера Натана Феґана, а також творчий перформанс “Коли квіти говорять” — створення живого простору пам’яті для нагадування суспільству про ціну свободи через особисте співпереживання.

Локація: Закарпатська академія мистецтв.

Інклюзивний показ документального фільму “Скло — моє нереалізоване життя” від нідерландського режисера Рогіра Капперса. Глядачі та глядачки з порушенням зору, а також усі охочі зможуть переглянути стрічку з аудіодескрипцією через додаток EarCatch. Опісля відбудеться дискусія на тему “Рідкісний ресурс: чути, щоби бачити” за участі паралімпійського чемпіона, розробника програмного забезпечення EarCatch Андрія Демчука та ветеранів/-ок війни.

Локація: Ветеранський хаб.

14 листопада

Екскурсія “Втратити не можна зберегти” спільно з ініціативою”Міські дерева (Ужгород)” та екоактивісткою Дзвінкою Білоног. Поговоримо про важливість збереження зелених зон як частини спільного простору життя та відповідальності за довкілля.

Локація: центр міста, місце зустрічі — Липова алея.

17 листопада, 13:00

Показ документального фільму “Остання пісня з Кабула” від режисера Кевіна Макдональда та режисерки Рухі Хамід та обговорення, присвячене питанню захисту прав людини в сучасному світі.

Локація: СОС Дитячі Містечка Ужгород.

18 листопада

м. Ужгород, 10:00 — показ документальної стрічки “У серці долини — спів” від режисера Натана Феґана та обговорення, присвячене темі дотримання прав осіб, позбавлених волі, та їхньої соціальної адаптації.

Локація: Ужгородський національний університет.

26 листопада

18:00 — закриття фестивалю на Закарпатті. Показ фільму “Санаторій” від ірландського режисера Гара О’Рурка та обговорення, присвячене темі людяності, взаємної підтримки та довіри під час війни. Глядачі та глядачки з порушенням зору, а також усі охочі зможуть переглянути стрічку з аудіодескрипцією через додаток EarCatch.

Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка.

“Мандрівний фестиваль” також пройде у Виноградові, Берегові та Сваляві. Там теж покажуть 7 стрічок, які обирав регіональний партнер, залежно від потреб своєї громади. Повний розклад подій в Ужгороді та в регіонах читайте на сайті Docudays UA.

Про “Мандрівний фестиваль” Docudays UA-2025

Фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA-2025 почав свою подорож 12 жовтня з Херсону та до кінця листопада з подіями наживо й онлайн побуває у 19-ти областях України. У 10 кіноісторіях, представлених у рамках фестивалю, йдеться про наші рідкісні ресурси, силу співдії у боротьбі за світ свободи й демократії, а також про права людини, емпатію та людяність як його основу. “Мандрівний фестиваль” є продовженням Міжнародного фестивалю Docudays UA.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Марією Симкович; головна світлина – візуальна презентація Docudays UA 2025 – картина Олександра Грехова

