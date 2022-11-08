На Закарпатті сьогодні застосують графіки погодинних відключень електроенергії

Сьогодні, 8 листопада, на Закарпатті застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це заявило ПрАТ “Закарпаттяобленерго” на сторінці Facebook.

Графіки погодинних відключень опублікували на офіційному сайті «Закарпаттяобленерго». На сайті товариства зауважують: час застосування та скасування графіків може варіюватися залежно від ситуації в країні, повітряних тривог та завдань диспетчерів НЕК «Укренерго».

Передбачається, що відключення триватимуть 3 години для кожного із пунктів – це можуть бути як цілі села, так і окремі вулиці.

Varosh

Фото: Depositphotos

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