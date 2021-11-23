На Закарпатті розпочинається щорічний проєкт «Різдвяна листівка з Ужгорода»

Ужгородський прес-клуб та друкарня Printlinestudio запрошує творчих закарпатців віком від 2 до 16-ти років взяти участь у щорічному конкурсі «Різдвяна листівка з Ужгорода». Як часто ви надсилаєте різдвяні листівки свої рідним чи друзям звичайною поштою? Зазвичай ми обмежуємося двома-трьома рядками привітань через соцмережі чи у телефонній розмові. А дарма! Власноруч підписана святкова листівка справді тішить, зігріває, залишає слід у серці і пам’яті.

Тема малюнків: Ужгород, зима, свята. 12 малюнків, які наберуть найбільшу кількість голосів («лайків»), будуть надруковані у вигляді листівок і увійдуть у святковий набір «Різдвяна листівка з Ужгорода». Автори робіт-переможців отримають смачний святковий подарунок, славу і, звісно, набори з 12-ти листівок з марками.

До участі запрошуються діти віком від 2 до 16 років. Малюнки (якісні скани) надсилайте до 19 грудня на e-mail з поміткою Christmas card.

Обов’язкова інформація у листі з малюнком: ім’я дитини, вік, контакти батьків.

Голосуйте за роботи на сторінках Printlinestudio та Zaholovok.com.ua у соцмережі Facebook.

Набори різдвяних листівок можна буде придбати. Зібрані кошти використаємо для благодійності.

Намалюйте власну листівку! Зробіть зимові свята в Ужгороді теплими і радісними!

Varosh