З 29 вересня до 1 жовтня в Іршаві на Закарпатті пройшов перший Всеукраїнський форум “Захист України”. Метою форуму стало не лише змагання між школярами, але й аналіз того, як за рік реформи змінився шкільний предмет “Захист України” та які виклики стоять перед педагогами.

Три дні практики та командної роботи

Упродовж трьох днів 19 команд школярів із різних регіонів України накладали турнікети, проходили смугу перешкод, тренувалися у стрілецькій підготовці та керували FPV-дронами.

Захід зібрав 152 учнів і учениць та 38 учителів, які паралельно працювали над методичними матеріалами та ділилися досвідом.

Програма форуму складалася з трьох етапів: практичні ротації на п’яти станціях, командні змагання та фінальна смуга перешкод.

Навчання проводили інструктори 12-ї бригади спеціального призначення НГУ “Азов” та фахівці Академії SkyFall, які працювали з учасниками у сфері тактичної медицини, стрільби й дронів.

Участь у ньому брали 11-класники, які вивчали програму з моменту її впровадження торік. Кожна з команд складалася з 8 школярів, розповів у коментарі Varosh учитель Нововолинського міжшкільного ресурсного центру Віктор Поліщук.

“Коли діти виходять на практичні тренінги з дронами, тактичною медициною чи стрілецькою підготовкою, то це зовсім інший рівень мотивації. Вони відчувають, що ці знання справді потрібні. Діти щасливі з такого формату”, – сказав Віктор Поліщук.

Утім, за його словами, під час занять вчителі були відокремлені від учнів. Так, поки школярі мали свою програму, вчителі працювали переважно з методологічними матеріалами. Тож пан Віктор наголосив на необхідності більшої інтеграції самих учителів у практичну частину.

“Значна кількість учителів була відведена від роботи з інструкторами. Але ж ми повинні бачити, як військові навчають дітей, алгоритми роботи – з тим, щоби передавати цей досвід у класі. Інакше виникає розрив між теорією та практикою”, – пояснює Віктор Поліщук.

Реформа “Захисту України” у дії

Форум став першим масштабним майданчиком, де можна було побачити результати реформи на практиці. Як писав Varosh, з 2024 року учні старших класів вивчають предмет “Захист України” за оновленою модельною навчальною програмою.

Замість щотижневих уроків тепер учні відвідують повноденні тренінги у спеціально створених навчальних осередках, де є дрони, симулятори, електронні тири та манекени для відпрацювання домедичної допомоги.

У 2024 році по всій Україні створено вже 965 таких осередків, а предмет вивчають 64% старшокласників. У 2027 році предмет має стати обов’язковим до вивчення, із запровадженням обов’язкових поглиблених модулів з кібербезпеки, інженерії та роботи з безпілотниками.

“Ми маємо один рік для того, щоб планомірно вдосконалити програму, адже з 2027 року “Захист України” стане обов’язковим для всіх старшокласників. Це означає, що мільйони учнів повинні отримати якісний і сучасний курс, який відповідатиме реальним викликам”, – сказав Varosh один із розробників модельної програми, переможець конкурсу “Вчитель року” Олег Денисов.

Виклики та пропозиції

У розмові вчителі також наголосили на потребі якісних методичних матеріалів та узгодженості обладнання. Так, на форумі учні працювали з обладнанням, відмінним від того, якими забезпечені освітні осередки.

“Коли у школах одне обладнання, а на виїзді інше, дітям важко адаптуватися. Це створює розрив між тим, із чим вони мають справу на заняттях, і з чим працюють зараз на форумі”, – каже Віктор Поліщук.

Під час форуму педагоги говорили і про зміст та наповнення предмета. За словами Олега Денисова, МОН схиляється до ідеї “демілітаризованого курсу”. Тоді як значна частина вчителів переконана, що у рамках предмета має залишатися початкова військова підготовка.

Це, зокрема, передбачає й закон про військовий обов’язок та військову службу, каже Олег Денисов:

“Безперечно, ми готуємо не солдат чи якихось спецназівців. Але виховуємо свідомих громадян, які повинні вміти діяти у кризових ситуаціях і будуть готові в разі потреби захищати свою країну. Війна досі триває, і щоб у майбутньому ніхто не наважився напасти на нас, нам потрібна стійка армія. А сильна армія починається зі школи. З виховання людей, які зможуть чинити національний спротив”, – пояснює Олег Денисов.

Форум став проміжним етапом перевірки рівня впровадження предмета. Педагоги очікують, що подібні заходи стануть щорічними та перетворяться на всеукраїнські змагання.

“Це повинна бути не разова подія, а традиція. Форум дає можливість зрозуміти, на якому рівні ми зараз перебуваємо, і що потрібно змінювати вже сьогодні”, – зазначив Віктор Поліщук.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Відділ комунікацій НЦ “МАНУ”

