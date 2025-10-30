На Закарпатті почалися погодинні відключення електроенергії: як дізнатися свою чергу

30 жовтня на Закарпатті запровадили планові погодинні відключення електроенергії. Вони триватимуть від півгодини до трьох годин залежно від черги, а графіки діятимуть до 22:00, – повідомляють на сайті Закарпаттяобленерго.

Завтра, 31 жовтня, також будуть діяти графіки відключень, графік опублікують пізніше. У обленерго також просять споживачів ощадливо споживати енергію.

Знайти свою чергу можна, ввівши назву свого населеного пункту, вулицю та будинок.

Актуальний графік на 30.10.25

Що з відключенням світла на Закарпатті?

17 жовтня “Закарпаттяобленерго” опублікувало списки черг на відключення електроенергії. Нагадуємо, що окрім планових відключень можуть вводитися й аварійні.

Різниця між аварійними відключеннями та відключеннями за чергами полягає в їх прогнозованості та причинах: аварійні відключення є несподіваними та вводяться без попередження через технічні неполадки або надзвичайні ситуації, такі як російські обстріли. Тоді як відключення за чергами (планові) заздалегідь плануються, мають чіткий графік і тривалість обмежень, що залежить від кількості черг (наприклад, 1 черга = 4 години обмежень).

Відключення застосовують тоді, коли диспетчери Укренерго бачать, що в певний регіон не має можливості доставити обсяг електроенергії, відповідний поточному рівню споживання. Якщо не обмежити електропостачання контрольовано, може статися масштабна аварія з пошкодженням обладнання. Це може призвести до повного знеструмлення регіону.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Unsplash

