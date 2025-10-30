На Закарпатті почалися погодинні відключення електроенергії: як дізнатися свою чергу

30 жовтня на Закарпатті запровадили планові погодинні відключення електроенергії. Вони триватимуть від півгодини до трьох годин залежно від черги, а графіки діятимуть до 22:00, – повідомляють на сайті Закарпаттяобленерго.
Завтра, 31 жовтня, також будуть діяти графіки відключень, графік опублікують пізніше. У обленерго також просять споживачів ощадливо споживати енергію.
Знайти свою чергу можна, ввівши назву свого населеного пункту, вулицю та будинок.
17 жовтня “Закарпаттяобленерго” опублікувало списки черг на відключення електроенергії. Нагадуємо, що окрім планових відключень можуть вводитися й аварійні.
Різниця між аварійними відключеннями та відключеннями за чергами полягає в їх прогнозованості та причинах: аварійні відключення є несподіваними та вводяться без попередження через технічні неполадки або надзвичайні ситуації, такі як російські обстріли. Тоді як відключення за чергами (планові) заздалегідь плануються, мають чіткий графік і тривалість обмежень, що залежить від кількості черг (наприклад, 1 черга = 4 години обмежень).
Відключення застосовують тоді, коли диспетчери Укренерго бачать, що в певний регіон не має можливості доставити обсяг електроенергії, відповідний поточному рівню споживання. Якщо не обмежити електропостачання контрольовано, може статися масштабна аварія з пошкодженням обладнання. Це може призвести до повного знеструмлення регіону.
