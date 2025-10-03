На Закарпатті на місяць перекриють рух транспорту на дорозі Ужок-Нижні Ворота

З понеділка, 6 жовтня, для ремонту мосту перекриють дорогу державного значення Т-07-10 Ужок-Нижні Ворота. Роботи триватимуть приблизно місяць, сказав у коментарі Varosh заступник начальника Служби відновлення та інфраструктури у Закарпатській області Василь Рурич.

На ділянці між з’їздом до села Задільського та Яловим два мости перебувають у незадовільному стані, один із них — у критичному, каже Василь Рурич. Саме його будуть ремонтувати уже з понеділка: металеві конструкції в ньому перегнили, а провалений настил вже не витримує навантаження понад 5 тонн.

— Мости старі, давні, конструкції ще застарілі, метал усередині перегнив. Там бетону практично не було – це засипано щебнем і зверху асфальтом, – пояснив Василь Рурич.

Другий міст розташований приблизно за півтора кілометра в напрямку Підполоззя. Його ремонтуватимуть пізніше.

Зі слів Василя Рурича, ремонт не потребуватиме значних витрат, оскільки йдеться про невеликі металеві мости. Планується замінити настил, обробити металеві конструкції антикорозійним покриттям та забетонувати поверхню. Роботи триватимуть приблизно місяць – стільки часу потрібно для застигання бетону та набору міцності. Після перевірки міцності бетону міст зможе функціонувати ще тривалий час.

Об’їзні маршрути

На час ремонту водіям доведеться скористатися альтернативними маршрутами.

Василь Рурич пояснив: до Задільського з Нижніх Воріт можна доїхати без перешкод. А вже для інших напрямків необхідно їхати через Абранку (траса державного значення М-06 Київ-Чоп), звідти до Підполозя, а далі – направо до Ялового або наліво на Жденієво.

За словами Василя Рурича, в області є й інші аварійні мости, але вони мають більшу вантажопідйомність. Завдяки виділеному фінансуванню служба планує відремонтувати ще один-два подібні невеликі мости.

Щодо стану мосту до Жденієва, то Василь Рурич запевнив: роботи там уже на завершальній стадії і за оптимальних умов міст відкриють для руху уже за два тижні.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

