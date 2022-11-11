На Закарпатті готують проєкт центру з термальними водами для реабілітації військових

Після закінчення війни влада має забезпечити реабілітацію та зайнятість військових. За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, ті військовослужбовці, які виявлять бажання займатись бізнесом, мають отримати можливості для цього. Про це він розповів у ході форуму Re:Open Zakarpattia 2022 11 листопада.

“Ті категорії людей, які хочуть займатись бізнесом — їм потрібно надати таку можливість, вони на це заслужили. Є кредитування, є підтримка чи заощадження — ось тобі у рамках індустріального парку безмитне ввезення обладнання, 10 років не сплачуєш податки, а як військовому тобі надаються ще певні пільги, — зазначив Микита і додав, що потрібно звернути увагу на тих військових, які постраждали як фізично, так і психоемоційно. — На Закарпатті ми готуємо проект реабілітаційного центру з термальними водами. У нас є комплекс природних умов, які ми маємо для цього використати. Ми працюємо з медичними донорами, міжнародними благодійними організаціями, щоб переключити таких людей з війни на мирне життя. Це виклик для нас і ми повинні працювати над цим уже сьогодні”.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко