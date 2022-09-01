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Новини

На Закарпатті 2 вересня оголосили загальнообласний День жалоби

1 Вересня 2022 1

2 вересня на території Закарпаття оголосять загальнообласний День жалоби. Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Фейсбуці.

Цього дня в області будуть приспущені державні прапори, о 9:00 буде вшанування пам’яті воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння.

Як стало відомо Varosh з власних джерел, відбудеться вшанування воїнів 128+ї окремої гірсько-штурмової бригади, які загинули під час наступу на Херсон.

29 серпня ОК “Південь” та ОВУ “Каховка” заявили про контрнаступальні дії на півдні України, зокрема на Херсонщині.

Varosh

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