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На закарпатські дороги виділили понад мільярд гривень

17 Лютого 2020 66

Кабінет Міністрів України виділив 1 мільярд і 342 мільйони гривень на ремонт закарпатських доріг державного значення у 2020 році.

Загалом мають відновити два мости і 14 ділянок доріг.

86725552 2292340421069445 7863915596616826880 OКапітально відремонтують відрізки у межах мосту та мостового переходу автомобільної дороги Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів. Сума: 10 млн грн і 34 млн 500 тис грн.

Також оновлюватимуть дорогу у межах:

 

Varosh

Головне фото: michiganradio


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# дороги # закарпаття # Кабмін # Олексій Гетманенко

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