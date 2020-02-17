На закарпатські дороги виділили понад мільярд гривень
17 Лютого 202066
Кабінет Міністрів України виділив 1 мільярд і 342 мільйони гривень на ремонт закарпатських доріг державного значення у 2020 році.
Загалом мають відновити два мости і 14 ділянок доріг.
Капітально відремонтують відрізки у межах мосту та мостового переходу автомобільної дороги Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів. Сума: 10 млн грн і 34 млн 500 тис грн.
Також оновлюватимуть дорогу у межах:
Р-53 КПП Малий Березний – Малий Березний. Вартість – 2 млн грн,
М-24 Велика Добронь – Мукачево — Берегове – КПП Лужанка. Вартість – 22 млн грн,
М-25 КПП Соломоново – Велика Добронь — Яноші. Вартість – 32 млн грн,
М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня. Вартість – 65 млн грн,
Т-07-19 Іршава – Виноградів (дві ділянки). Разом – 100 млн грн,