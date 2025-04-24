На ярмарку вакансій в Ужгороді чекають шукачів роботи та молодь

Понад 40 компаній і закладів освіти — як місцевих, так і релокованих — зібралися сьогодні на площі Народній на ярмарок вакансій. Працедавці та шукачі роботи з усього Закарпаття можуть ознайомитися з актуальними пропозиціями роботи, поспілкуватися з працедавцями, залишити своє резюме.

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Програма заходу включає панельну дискусію, майстер-класи та професійні демонстрації, тут можна отримати консультації щодо зайнятості, ваучерів на навчання, мікрогрантів для бізнесу й іншу необхідну підтримку. На дискусії за участю представників Міносвіти, місцевого бізнесу, навчальних закладів та експертів обговорювали стратегії посилення партнерства між освітою та бізнесом, стимулювання економічного розвитку регіону, залучення інвестицій, потребу в нових професіях через релокацію підприємств, — розповів Varosh перший заступник голови ОВА Василь Іванчо.

Майстеркласи та тренінги

Аж до закриття ярмарку, до 16:00, на площі триватимуть майстеркласи від вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ.

ДНЗ “Ужгородський центр професійно-технічної освіти” проводить майстерклас з комп”ютерної діагностики технічного стану автомобілів; з монтажу розподільного щитка для автоматичного керування освітленням а проведе заняття з управління дронами.

КЗ “Берегівський професійний ліцей сфери послуг” Закарпатської обласної ради покаже, як оздоблювати кондитерські вироби.

Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету проводить майстерклас з оздоблення швейних виробів та з розпису хною.

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КЗ “Мукачівський професійний політехнічний коледж” Закарпатської обласної ради чекає відвідувачів на майстеркласи з монтажу акумуляторної батареї малої потужності та контролерів заряду, з виготовлення промоційної продукції та на демонстрацію можливостей діючих моделей роботів.

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Постійно діє заняття для дітей з першої допомоги “Важливі знання для кожного!”, буде тренінг від Центру зайнятості «Монетизація Талантів» та соціально-рольова гра «Державотворення» — від Української академії лідерства.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закапатська ОВА та зі сторінки Василя Іванча у фейсбуці

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