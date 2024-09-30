На високогір’ї Закарпаття випав перший сніг. Що кажуть синоптики, прогнози на найближчі дні

Перший сніг випав на курорті Драгобрат, що у Рахівському районі. Про таке повідомили в ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Також світлину із засніженим схилом гори Піп Іван Чорногірський опублікували працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. При цьому повіомили, що станом на 9:30 30 вересня на горі Піп Іван був туман, вітер північний 20-22 м/с, температура повітря опустилася до -5°С.

Як розповіла у коментарі Varosh синоптикиня Закарпатського обласного гідрометеорологічного центру Христина Черевко, ситуація із випадінням снігу у цей період на високогір’ї, в тому числі з мокрим снігом, є типовою.

“За попереднім прогнозом ми очікували в горах, подекуди на сході області дощі, на високогирі з мокрим снігом, тому нічого аномального немає. Це пов’язано із надходженням холодної повітряної маси з Північної Атлантики та проходженням фронтального розділу. По низовині на найближчий тиждень ми снігу не очікуємо”, – сказала Христина Черевко.

Щодо прогнозу погоди у перші дні жовтня, синоптикиня розповіла: 1 жовтня очікують у горах місцями дощ, на високогір’ї – мокрий сніг, загалом помірні опади. Температура повітря по всій області вночі зупиниться на позначці 0-5 градусів тепла, вдень досягатиме 10-15 градусів вище нуля, на високогір’ї – 4-9 С°.

2 жовтня чекають без істотних опадів, а вже з 3-го до 5-го прогнозують дощ і незначне підвищення температури повітря: денні температури коливатимуться у межах 12-17 градусів тепла, на високогір’ї – 6-11 С° вище нуля.

Щодо очікуваного “бабиного літа” і можливого пов’язаного з ним потепління, за словами Христини Коціни прогнозувати на місяць наперед складно. Разом із тим, синоптики вважають, що за деякий час відбудеться підняття температур і на дякий період таки потеплішає.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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