На Вільшанському водосховищі замість сміттєзвалища може з’явитися заказник

Клопотання про створення ландшафтного заказника місцевого значення на березі Вільшанського водосховища подали до обласної військової адміністрації ГО “Чисто.де” спільно з ГО «Українська природоохоронна група». Екологиня «Української природоохоронної групи» Катерина Гарбарчук та співзасновниця екологічної ініціативи з порятунку «Закарпатського моря» CHYSTO.DE Олена Жук пояснили: створення ландшафтного заказника місцевого значення дозволить “зберегти унікальну екосистему цієї місцини, що зусібіч дбайливо оточена територією НПП «Синевир» і дасть можливість створити безшовну природоохоронну зону та умови для свідомого екотуризму”.

Кілька сотень мішків зі сміттям вивезли екоактивісти з Вільшанського водосховища

На березі Вільшанського водосховища волонтери з усієї України вже 2 роки поспіль щомісяця проводять акцію зі збору сміття — екопікніки. На них волонтери не тільки прибирають сміття, якого назбиралося на берегах сховища за десятиліття, а ще й проводять еколекторії, де вчаться свідомому ставленню до ресурсів і сортуванню відходів не тільки на природі, але й в себе вдома. Нерідко в цих екопікніках беруть участь також мешканці оточуючих сіл.

Катерина Сердечна, яка займається в “Чисто.де” зв’язком зі ЗМІ, розповіла Varosh, що наразі екоактивісти працюють над тим, щоб встановити на водосховищі уловлювачі сміття, працюють з місцевим населенням, щоб не викидали сміття у воду.

— Але найголовніша наша мета — щоб ця місцевість збереглась чистою і незайманою, без будь-яких забудов, щоб люди могли приходити сюди і насолоджуватись красою, від якої перехоплює подих, — розповіла Катерина. — Якщо клопотання нам затвердять, то ми зможемо не тільки прибрати Вільшанське водосховище, але і зберегти його таким і для наступних наших поколінь.

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Волонтери “Чисто.де” та науковці «Української природоохоронної групи» плекають ідею пов’язати між собою Выльшанське водосховище, музей гідроенергетики в с.Нижній Бистрий, озеро Синевир, де народжується річка Теребля, музей лісосплаву з унікальною історією про бокорашів та майбутній екологічний музей, який розповідатиме історію порятунку цієї території.

Varosh

Фото “Чисто.де”

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