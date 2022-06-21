Ужгород разом з Ділею з «ТНМК» долучилися до світового «Свята музики»

Щороку 21 червня в День літнього сонцестояння, відбувається світова музична подія — “Свято музики”. Долучилися до неї й виконавці з Ужгорода. За словами організатора свята Максима Фідоша, взяти участь могли практично всі бажаючі.

На сцені в саду амфітеатру протягом вечора виступили 15 виконавців різних стилів та напрямків. На сцену вийшли навіть наймолодші — учасники музичного гурту «Перший крок». Разом із Ділею з «ТНМК» вони виконали пісню «Ми — українці!». Ужгород долучається до цього щорічного свята вже втретє. Максима Фідош каже, що в Україні «Свято музики» відбувається тільки у Львові та Ужгороді.

Загалом, Свято музики (Fete de la Musique) започаткували ще у 1982 році у Франції. На сьогодні свято є найбільшим міжнародним музичним фестивалем, до якого долучилися вже 1000 міст у понад 120 державах. Свято проводять, аби залучити виконавців незалежно від стилю і напрямку, досвіду та віку до популяризації музики. Взяти участь у ньому можуть професіонали та аматори, відомі колективи та вуличні гурти, оркестри й поодинокі музиканти.

Varosh