На свіжому повітрі: ресторан Олд КОНТИНЕНТ відкрив літній майданчик та залу

4 червня довгоочікуваний літній сезон розпочато у ресторані Олд КОНТИНЕНТ, який відчинив двері літньої тераси «Три Грації» та відкритого залу «Онікс».

Легендарний ресторан – традиційне місце зустрічі мешканців та гостей міста з незмінно елегантною атмосферою та неповторним шармом. А серцем закладу за правом вважається літня тераса Три Грації, яка з приходом перших погожих днів перетворюється у справжній екзотичний сад у старому центрі Ужгорода. Хтось традиційно розпочинає тут свій день за чашкою ароматної кави та свіжою випічкою, надихаючись кришталево чистим повітрям та першими променями сонця. Для когось – це незмінне місце зустрічі за діловим обідом чи вечірнім коктейлем під тихий шум водоспаду.

– Цьогоріч команда нашого закладу підготувала для відвідувачів чимало спеціальних пропозицій: літні новинки, приготовані на відкритому грилі та розширений асортимент пивних напоїв таких відомих європейських марок Kronenburg, Wainstener, Leffe та Luwenbrau. Приємним сюрпризом стане нова демократична цінова політика закладу та оновлена накопичувальна бонусна програма. Беззаперечно ми продовжуємо тримати незмінно високий рівень якості як і протягом усіх 15-ти років існування. Актуальним трендовим змінам завжди підлягають авторські страви, пропозиції десертної карти та сезонні напої, – кажуть у ресторані.

Також для всіх гостей ресторану послуги паркінгу на території готелю Олд КОНТИНЕНТ є безкоштовними.

Партнерська публікація