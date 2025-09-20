Facebook
“На стільці”: ужгородка провела у США виставку світлин українок в еміграції

20 Вересня 2025

Фотографиня з Ужгорода Олена Бабинець провела свою першу персональну виставку “На стільці/On the Chair” у Джексонвіллі (США). На світлинах — портрети 11 українок, зокрема й закарпаток, які за час повномасштабної війни виїхали до Америки. На кожному кадрі — жінки на стільці перед своїм новим домом. Стілець у кожному кадрі символізує перехід: з одного дому в інший, зі звичного життя в нову реальність після вимушеної еміграції, — пояснила Олена в коментарі Varosh.

— Виставку ми зробили до фестивалю, присвяченого Дню Незалежності України, розташували стенд просто неба, — каже жінка. — Була незабутня атмосфера, тисячі людей, усі зупинялися перед світлинами й довго їх розглядали. На фото — різні жінки: художниця, дизайнерка одягу, є й учасниця проєкту “МастерШеф” Світлана Ткаченко. Усі приїхали через війну. Дехто ще шукає себе, дехто вже знайшов, а дехто хоче додому — кожна має унікальний шлях: від творчості й бізнесу до сімейних історій.

Mrs Transcontinental 2023. Ужгородка Олена Талапа перемогла в конкурсі краси в США

Сама Олена Бабинець приїхала до Америки разом з родиною також через війну. Каже: це було непросте, але необхідне рішення заради безпеки й майбутнього дитини. В Ужгороді жінка працювала фотографинею, є засновницею та співвласницею інтер’єрної фотостудії Esthétique espace studio — креативного простору у самому центрі міста.

