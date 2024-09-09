На шляху до безбар’єрності: в Ужгородському замку встановили пандуси

10 музейних екпозиційних зал відтепер стали доступнішими для огляду для людей з інвалідністю, зокрема, на кріслах колісних.

Над тим, аби облаштувати Закарпатський обласний музей ім. Т. Легоцького пандусами у закладі міркували з минулого року. Тоді спеціалісти з безбар’єрності зі Львова провели у музеї аудит на предмет доступності закладу і надали за результатами відповідні рекомендації. Однак «останньою краплею» для рішення про встановлення пандусів стала ситуація, яка трапилася влітку на концерті для поранених військових, згадує директорка закладу Ольга Шумовська.

«Ми проводили концерт «Вівальді для ЗСУ», який відбувався на другому поверсі. Один із військових, що прийшов на захід, був у кріслі колісному. Для того, аби він міг послухати концерт, ми заносили його на другий поверх на руках… Після цієї історії ми провели консультації з громадськими організаціями, які знаються на вимогах та нормах щодо встановлення пандусів і взялися безпосередньо до роботи», – розповіла Ольга Шумовська.

Зварювальні роботи при збірці пандусів виконував реставратор і спеціаліст по металу, співробітник музею Роман Мурник. Коли за 2 тижні конструкція була готова, встановлювали її силами співробітників закладу, залучивши представників з усіх відділів. Враховували і потрібний кут нахилу – 15°, і необхідну ширину проходу в експозиційні зали. Одночасно зі встановленням пандусу також встановлювали спеціальні вказівники для орієнтування по експозиціях.

«Нас відвідують багато військових, багато людей з інвалідністю. Хотілося, щоб вони мали змогу не лише гуляти двориком. Позаяк замок є пам’яткою архітектури, треба було продумати всі моменти, як зробити так, аби хоча б частина експозицій була в доступі», – сказала Ольга Шумовська.

Завдяки проведеним роботам тепер 10 експозицій на 1 поверсі стали доступніші для людей з інвалідністю. Згодом також буде доступна ще одна зала, де саме зараз тривають роботи з підготовки оновленої експозиції сучасної війни.

До кінця року у музеї також планують встановити інформаційні таблиці шрифтом Брайля для людей з порушеннями зору. А у планах на наступний рік – облаштування конструкції, яка дозволить людям на кріслах колісних дістатися вже і другого поверху музею.

Разом із тим, за словами Ольги Шумовської, адміністрація закладу під час відвідин музею людьми з інвалідністю просить їх залишати свої відгуки та рекомендації щодо ініціатив, котрі здатні ще покращити ситуацію із доступністю.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького у Фейсбуці

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