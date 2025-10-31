На площі Петефі в Ужгороді триває виставка мінімузею артефактів війни. Організувала виставку група військових волонтерів, котрі займаються транспортуванням тіл полеглих на війні захисників. Відтак виставка має не лише просвітницьку мету, а й допомагає збирати кошти для цих евакуаційних місій, сказав у коментарі Varosh військовий волонтер та організатор виставки Валерій Попович.

Він розповів, що подібні експозиції волонтерська група, до якої належать і він з дружиною Тетяною, організовує вже кілька років поспіль.

– В Ужгороді це вже третя виставка цього місяця. Маємо ще один дозвіл на проведення цього місяця, і, якщо його продовжать на листопад, дозволять погода й час, то представимо експозицію знову, – сказав чоловік.

Каже: разом із дружиною допомагають війську ще з 2014 року. Сьогодні їхня робота пов’язана переважно з транспортуванням тіл воїнів “На щиті” із прифронтових територій.

– Ми маємо два рефрижератори, зареєстровані в спеціальній програмі. Коли надходить виклик, вирушаємо, щоб повернути полеглих Героїв додому. Переважно повертаємо наших земляків, закарпатців. Але й не тільки їх. Один рейс на схід обходиться приблизно у 18 тисяч гривень тільки на пальне, – розповів Валерій Попович.

Уламки КАБів, “Шахедів”, “Калібрів” та “Стіна пам’яті”

В експозиції, представленій нині в Ужгороді, можна побачити десятки зразків зброї, уламків ракет, безпілотників і боєприпасів, привезених із передової.

– Практично є все, з чого стріляють і що прилітає у відповідь. Є новітня зброя, уламки КАБів. Частини “Шахедів”, “Калібрів”, “Джавеліни”, “Стугни”, енлави (NLAW). Є двигуни дронів та уламки крилатих ракет, – пояснює волонтер.

Серед експонатів – і старенький волонтерський бус, подарований у травні 2022 року. Раніше він возив допомогу на схід, а тепер став частиною мандрівного музею. Свого часу авто волонтерам подарувала волонтерка з Києва Юлія Смирнова.

Волонтерський бус

Окреме місце на виставці займає “Стіна пам’яті” – фотопортрети загиблих закарпатців. Фото друкують завдяки відеороликам, які щомісяця створює Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури.

– З дозволу авторів ми робимо скріни, щоб люди бачили, якою ціною ми живемо спокійно і мирно, – каже Тетяна Попович.

Ідея створення виставки виникла кілька років тому. Ідейним натхненником був Віталій Бенчак – волонтер, а потім й військовослужбовець, який загинув на війні у жовтні 2022 року.

– Ми тоді просто збирали артефакти з поїздок на схід, навіть не думали, що колись це стане музеєм. Після загибелі Віталія ми вирішили втілити його задум у життя і масштабували його, а потім зробили виставку пересувною, – згадує розповідає Валерій Попович.

Спершу експозицію показували у школах і будинках культури, але під час пандемії COVID-19 подружжя створило пересуваний формат – виставляли експонати просто неба. Так виставка стала доступною для всіх охочих.

Всі кошти – на транспортування тіл полеглих у війні закарпатців

Подружжя Поповичів каже: волонтерство для них – не лише поклик серця й обов’язок, але й частина родинного життя. Адже нині їхній син Дмитро служить у Збройних силах України.

Додають: кожна гривня, зібрана під час виставки, буде спрямована на паливо та ремонт автомобілів, що використовуються для перевезення тіл загиблих героїв.

Виставка триватиме 31 жовтня до 16:00.

Тетяна Клим-Кашуба, Галина Гичка, Varosh

Фото: Галина Гичка

