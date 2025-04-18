На Руній працює будівельна техніка: тривають підготовчі роботи до планованого вітропарку

Напередодні у мережі з’явилося відео, на якому видно, що на полонині Руній працює важка будівельна техніка. Зокрема, на відео екскаватори вибирають ґрунт, утворюючи земляні вирви.

З відео видно, що роботи тривають на локації, де починається вихід бетонної дороги з Липовця на власне полонину Руну, уточнив для Varosh ужгородський мандрівник Іштван Цап. Так, на записі можна побачити залишки старої господарської споруди зі щоглою та добре проглядається Мала Голиця.

Руна… Опубліковано Vasil Hopak Четвер, 17 квітня 2025 р.

Як повідомила у коментарі Varosh заступниця директора зі зв’язків з громадськістю ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” Ольга Поштак, наразі розпочато підготовчі роботи з укріплення й модернізації самої бетонної дороги, що веде на полонину Руну.

«Роботи проводять відповідно до відкритої декларації про початок підготовчих робіт. Дозвіл надала Державна інспекція з архітектури та містобудування, повідомлення розміщено у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва», – сказала Ольга Поштак.

При цьому, вона підтвердила, що наразі відповідно до наказу Міндовкілля, на час розгляду справи у суді зупинена процедура розгляду документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля для будівництва вітропарку на полонині Руній.

Справа довкола вітряків на Руній

Так, 22 січня 2025 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України видало наказ «Про зупинення адміністративного провадження з розгляду документів, поданих ТОВ «Вітряний парк Турянський» для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля».

Забудовник «Вітропарк Турянський» має намір спорудити на полонині Руній 30 вітряків. У лютому 2024 року в Тур’є-Реметівській сільській раді відбулися громадські слухання із подальшим затвердженням детального плану території щодо такого будівництва.

Згодом про затвердження детального плану територій оскаржила у суді правозахисна організація «Екологія-Право-Людина». Відповідно до рішення Міндовкілля, розгляд документів для видачі висновку ОВД призупинено, допоки у справі не буде винесено рішення суду.

Знищення пралісу для дороги на Руну

Кілька днів тому стало відомо, що попри протести природоохоронних організацій та екоспільноти, у лісництві «Шипот» лісового фонду Ужгородського надліснитцтва філії «Карпатський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України» знищили праліси з тим, аби прокласти дорогу, яка вестиме на полонину Руну.

У такий спосіб відповідальні за прокладання дороги й рубки пралісів грубо порушили чинне законодавство та міжнародні зобов’язання України. Адже праліси Карпат є національною природною спадщиною України, унікальними екосистемами, які відтворити у сучасних умовах просто неможливо.

17 квітня Державна екологічна інспекція у Закарпатській області спільно зі Спеціалізованою екологічною прокуратурою провела огляд лісового фонду на предмет порушення природоохоронного законодавства. В ході обстеження спеціалісти Інспекції провели заміри пнів від зрубаних дерев, повідомили у Держекоінспекції.

Відповідно до повідомлення, наразі за даним фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури.

Полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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