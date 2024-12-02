На пункті пропуску “Лужанка-Берегшурань” на Закарпатті запустили оформлення вантажівок

Сьогодні, 2 грудня, на КПП “Лужанка-Берегшурань” на українсько-угорському кордоні офіційно запустили й оформили першу вантажівку.
Запуск вантажного напрямку – результат втілення двосторонньої угоди між урядами України й Угорщини про розширення роботи пункту перетину кордону, повідомляє Закарпатська митниця.
У документі, зокрема, йдеться про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон. Сторони домовилися про переміщення вантажних автомобілів з допустимою вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі.
Крім цього, у рамках угоди передбачено відкриття нового КПП “Велика Паладь-Надьгодош” для автомобільного і пасажирського сполучення (крім автобусів); розбудову митно-прикордонної інфраструктури КПП “Двінкове – Лонья” (для вантажних транспортних засобів); для збільшення пропускної спроможності КПП “Чоп-Захонь” будівництво мосту через річку Тиса.
Як повідомляв Varosh, у листопаді Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України анонсувало початок реконструкції пункту пропуску “Лужанка-Берегшурань”. Відповідні роботи Україна здійснюватиме у співпраці з Європейським Союзом.
Загальний бюджет проєкту – 11,6 мільйонів євро. Половину суми надає ЄС у вигляді гранту, інша половина – кредит від Європейського інвестиційного банку (EIB).
У межах проєкту у пункті пропуску «Лужанка» на Закарпатті планують здійснити реконструкцію під’їзної дороги і влаштувати пішохідну зону, обладнати додаткові інспекційні пости для різних видів транспорту, а також дві системи зважування в русі WIM для вантажівок – на в’їзді та виїзді. Також разом з угорськими колегами українська сторона має підготувати техніко-економічне обґрунтування для загального розвитку автомобільних пунктів пропуску на кордоні Угорщини та України.
Комплекс робіт триватиме до кінця 2026 року.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук-сторінка Закарпатської митниці
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