На пункті пропуску “Лужанка-Берегшурань” на Закарпатті запустили оформлення вантажівок

Сьогодні, 2 грудня, на КПП “Лужанка-Берегшурань” на українсько-угорському кордоні офіційно запустили й оформили першу вантажівку.

Запуск вантажного напрямку – результат втілення двосторонньої угоди між урядами України й Угорщини про розширення роботи пункту перетину кордону, повідомляє Закарпатська митниця.

У документі, зокрема, йдеться про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон. Сторони домовилися про переміщення вантажних автомобілів з допустимою вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі.

Крім цього, у рамках угоди передбачено відкриття нового КПП “Велика Паладь-Надьгодош” для автомобільного і пасажирського сполучення (крім автобусів); розбудову митно-прикордонної інфраструктури КПП “Двінкове – Лонья” (для вантажних транспортних засобів); для збільшення пропускної спроможності КПП “Чоп-Захонь” будівництво мосту через річку Тиса.