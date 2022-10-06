На порталі “Дія” запрацювала програма кредитування житла “єОселя”

Програма запрацювала з 3 жовтня в тестовому режимі, повноцінно її планують запустити в додатку “Дія” з другої половини жовтня. Про це інформує Мінекономіки на своєму Telegram-каналі.

“З 1 жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла”, — повідомили в міністерстві.

Учасниками програми “єОселя” цьогоріч зможуть стати військові та правоохоронці, медики, працівники освіти та науковці.

В міністерстві пояснили: роботодавці цих категорій працівників матимуть можливість компенсувати їм початковий внесок та частину тіла кредиту за рахунок бюджетних програм (розмір компенсації залежить від вислуги). Пізніше програма стане доступною для всіх українців, чия житлова нерухомість не перевищує 52,5 кв м +21 кв м на кожного члена сім’ї.

У програму «єОселя» інтегровано 5 банків: «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Скай банк» та «Глобус Банк». Вони готові розпочати видачу перших кредитів.

Varosh

Фото: Економічна правда

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