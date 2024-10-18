На порозі сезону вірусних хвороб: про що попереджають закарпатців

На 8% більше випадків інфекційних захворювань ніж торік зафіксували на Закарпатті з початку цього року — 2 669 проти 2 470. Про початок епідсезону та стан інфекційного здоров’я закарпатців говорили на брифінгу в Закарпатській ОВА.

Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Вікторія Тимчик розповіла: здебільшого хворіють дорослі (59% проти 41% дітей).

— З початку року фіксували в закарпатців гострі кишкові інфекції (32%), туберкульоз органів дихання та вірусні гепатити (по 19%), — розповіла Вікторія Тимчик. — У структурі загальної інфекційної захворюваності 8% (221 випадок) при нормі 1–5% становлять вакцинокеровані інфекції. Найчастіше фіксують випадки кашлюка та кору. Тепер почався період захворюваності на грип та ГРВІ.

На Закарпатті триває черговий циклічний підйом захворюваності на гепатит А: з початку року захворіло 368 людей, з них 220 – діти. Зі слів медичного директора Центру інфекційних хвороб Михайла Поляка, найбільше випадків фіксували в Тячівському, Хустському та Берегівському районах. Також фіксують випадки інфікування вірусні гепатити А та С, кашлюк, кір і менінгококову інфекцію.

— За 9 місяців у регіоні на лептоспіроз захворіли 42 особи, що на 48% менше, ніж минулого року. 29 таких пацієнтів звернулися до нашого Центру. Також у нас проходили лікування хворі на лайм-бореліоз – 36 стаціонарно та 62 амбулаторно, — сказав він.

Зрештою, лікарі попередили: убезпечити себе від інфекцій можна й потрібно шляхом імунізації. Вакцини можна отримати безплатно за направленням сімейного лікаря, інші – доступні до придбання за рекомендацією спеціаліста.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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