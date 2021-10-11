Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

На підтримку Павлика Мотички: в Ужгороді запрошують на гру, де випробовуватимуть обманом

11 Жовтня 2021 25

У вівторок, 12 жовтня, в Ужгороді відбудеться інтелектуально-розважальна гра “Вірю  не вірю». 

Організатор  Ужгородський прес-клуб, ведучий  Федір Шандор.

Чи розпізнаєш ти обман? Чи легко потрапиш на гачок дезінформації? Організатори закликають перевірити рівень свого критичного мислення, долучитися командою до гри.

Участь безкоштовна, призи гарні. Зареєструвати команду (від 5 до 10 осіб) можна за лінком

Місце проведення: Паб “Yuber” (готель “Прага”), початок о 19:00.

Організатори мовлять: Заохочуємо після гри зробити внески на лікування Павлика Мотички (діагноз СМА), для якого збирають кошти на дороговартісні ліки.

Unnamed

0 #
# інтелектуально-розважальна гра "Вірю — не вірю» # павлик мотичко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Купити сумку жіночу і стати зіркою будь-якого заходу

Мандрівка вражень! Синевирські горяни пропонують 4 туристичні маршрути

“Я працюю самостійно”. Як у Луцьку діє інклюзивна кав’ярня

Ціна життя у гривнях: як маріупольські волонтери рятують дітей