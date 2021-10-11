На підтримку Павлика Мотички: в Ужгороді запрошують на гру, де випробовуватимуть обманом

У вівторок, 12 жовтня, в Ужгороді відбудеться інтелектуально-розважальна гра “Вірю — не вірю».

Організатор — Ужгородський прес-клуб, ведучий — Федір Шандор.

Чи розпізнаєш ти обман? Чи легко потрапиш на гачок дезінформації? Організатори закликають перевірити рівень свого критичного мислення, долучитися командою до гри.

Участь безкоштовна, призи гарні. Зареєструвати команду (від 5 до 10 осіб) можна за лінком

Місце проведення: Паб “Yuber” (готель “Прага”), початок о 19:00.

Організатори мовлять: Заохочуємо після гри зробити внески на лікування Павлика Мотички (діагноз СМА), для якого збирають кошти на дороговартісні ліки.