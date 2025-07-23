На Пагорбі Слави продовжать ховати воїнів: в Ужгороді пройшли громадські обговорення (Доповнено)

Розміщення другої черги поховань із лівого боку алеї на Пагорбі Слави, що на кладовищі Кальварія підтримали вчора ужгородці на громадських обговореннях у міськраді. Рішення винесуть для затвердження на сесії міськради у четвер, 24 липня. Водночас на обговоренні говорили про проведення відкритого конкурсу щодо розроблення проєкту меморіального комплексу.

Захід юридичної сили не мав, був проведений радше в плані вивчення громадської думки, сказав в.о. міського голови, заступник міського голови Ужгорода Вадим Борець, який головував на обговоренні. Він додав: пам’ять про загиблих Героїв має бути вшанована гідно, у місці, яке символізує повагу та вдячність громади.

Обговорення було передбачувано гарячим, зі звинуваченнями, криками “Ганьба!” та сльозами рідних загиблих Героїв, оскільки прийшли ужгородці з протилежним баченням розміщення поховань. Більшість присутніх – серед яких рідні загиблих воїнів, ветерани та небайдужі ужгородці – підтримали розміщення другої черги поховань з лівого боку алеї. На противагу їм, кілька присутніх мешканців будинків, розташованих на найближчих до кладовища вулицях, були проти продовження поховань на алеї Пагорба Слави.

Чому частина людей проти поховань

Основними аргументами проти продовження поховань стало те, що мешканці навколишніх будинків на вулицях Героїв та Руставелі змушені користуватись забрудненою водою, оскільки згідно з законодавством, житлові будинки мають бути на відстані не більшій 300 м від кладовища.

— Натомість поховання підходять до будинків уже на 30-40 метрів, там люди живуть на двох вулицях і вони в такому стані: ми не можемо користуватися водою, тому що в безпосередній близькості від кладовища вона отруйна, там трупні яди, я лікар,— каже пані Вікторія, одна з присутніх мешканців найближчої вулиці Героїв. — В Ужгороді некомфортно жити, тому що міськрада не потурбувалася заздалегідь про місце для поховання, не зробила це 3 роки тому! Це треба наступати на живих людей?

Меморіал VS кладовище: що не так з облаштуванням Меморіального парку воїнам в Ужгороді

На громадських слуханнях щодо поховань, які були ще 10 травня, прийшли всі мешканці навколишніх вулиць. Люди проголосували за запропоновану версію детального плану території, яка не передбачала поховання з лівого боку, каже Володимир, теж мешканець однієї з найближчих вулиць. Подальші поховання на тій території заборонені законодавчо.

— Приватні будинки були там були біля сотні літ, коли ще не було Пагорба Слави. Коли почалась війна і Героїв почали ховати ближче до житлового масиву, ми почали звертатися до міськради колективним листами з проханням облаштувати меморіальні поховання не в центрі міста. На кладовищі Січових стрільців закинуті поховання, там можна було зробити меморіал і продовжити поховання. Є кладовище Першої світової війни на виїзді з міста, де теж можна було облаштувати нові поховання. Зрештою, місту потрібно в принципі нове кладовище, на Барвінку вже теж нема де ховати… — каже чоловік.

Що каже головний архітектор

В коментарі Varosh головний архітектор міста Олег Боршовський сказав: люди, які виступили проти продовження поховань, не замислюються над тим, що процедура облаштування поховань на запропонованих ними місцях складна і довготривала, а “хлопців ховати треба вже сьогодні-завтра”:

— Ми не маємо де облаштувати нове кладовище, вільної землі немає, — каже він. — А на старих кладовищах як ховати? на старі могили? Так, там минув термін давності — 50 років — і згідно з законодавством можна поховати, але для цього потрібно провести інвентаризацію цих могил і це, тим більше тепер, у воєнний час, займе щонайменше рік…

Сьогодні, під час виконкому, за словами Олега Боршовського, вже прийняли дозвіл про поховання на Пагорбі Слави ще чотирьох Героїв.

Потурбуватись про місце повинна була міськрада

У такій гострій ситуації адвокатка Наталя Майстренко з залу звинуватила власне міську раду:

— Звісно, нічого не буває просто так: мешканці повинні були усвідомлювати, коли купували квартири в тому будинку, про всі наслідки протизаконних новобудов. які на нашу думку тепер здійснюються в місті Ужгороді, — сказала вона. — Це та сама ситуація і вона колись вибухне в тому місці, де ми не очікуємо. Тут треба спитати міську раду і уповноважені органи, і подивитися їм в очі, які подавали детальні плани на затвердження будівель такого типу, які видавали містобудівні умови на забудову цієї території, які приймали в експлуатацію ці будинки. Це — наслідок вашої діяльності! Що захищаючи право бути похованим у себе на батьківщині, ми повинні гризтися всередині своєї громади через те, що орган місцевого самоврядування не виконував завдання, покладеного на нього.

З огляду на те що розміщення поховань другої черги ліворуч алеї на Пагорбі Слави присутні підтримали, вже завтра, в четвер, 24 липня, проєкт внесення змін до детального плану території на Пагорбі Слави винесуть на розгляд сесії міської ради.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада. Суспільне Ужгород

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