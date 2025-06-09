На об’їзній дорозі в Ужгороді облаштують кругову розв’язку

Схема облаштування колового руху на об’їзній дорозі в Ужгороді у бік словацького кордону, неподалік від ресторану «Кілікія», перебуває на розгляді Департаменту патрульної поліції.

Як розповів у коментарі Varosh заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури області Василь Рурич, на аварійно-небезпечній ділянці об’їзної дороги в Ужгороді облаштують експериментальну кільцеву розв’язку. З клопотанням про облаштування колового руху зверталася Оноківська громада.

Початково кілька років тому тут хотіли облаштувати «повноцінну» кругову розв’язку. Її поява була передбачена проєктом капітального ремонту дороги.

“Ідея щодо організації руху на цій ділянці автодороги виношувалася вже давно. Спершу думали навіть про розв’язку на двох рівнях, але це дуже великі кошти. Тому у проєкті капітального ремонту дороги ще до повномасштабного вторгнення запроєктували облаштування колового руху. Але почалася велика війна, і кошти на капремонти не виділяються. Сам проєкт капітального ремонту дороги досі перебуває на експертизі”, – розповів Василь Рурич.

Оскільки питання з фінансуванням капітальних ремонтів доріг «зависло», кілька місяців тому керівництво Оноківської ОТГ вчергове звернулося з листом до Служби відновлення та розвитку інфраструктури області, аби знайти альтернативний варіант розв’язання питання. Так було ухвалено рішення розробити схему тимчасової експериментальної кругової розв’язки на дорозі.

Погодження схеми облаштування очікують впродовж цього тижня

“Спільно з сільською радою ми розробили схему, її погодила Ужгородська міська рада, Служба автомобільних доріг, Оноківська ОТГ і 2 місяці тому ми надіслали її на погодження у Департамент патрульної поліції. Очікуємо, що її погодять вже впродовж цього тижня”, – сказав Василь Рурич.

За інформацією Закарпатської ОВА, на аварійно-небезпечному перехресті облаштують тимчасову розв’язку: встановлять водоналивні бар’єри, попереджувальні знаки та нанесуть розмітку. Василь Рурич додав, що підрядник вже отримав завдання на виготовлення окремих елементів інфраструктури, зокрема, знаків.

За його словами, коло буде трохи меншим, ніж це передбачено нормами, адже облаштують його як експериментальне. Утім і це дозволить зменшити ризики для водіїв на цьому відрізку дороги, адже при під’їзді до кола з усіх боків їм доводитиметься зменшувати швидкість.

Як відомо, днями на згадуваному небезпечному відрізку об’їзної дороги в напрямку словацького кордону сталася трагічна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автівок загинула 25-річна мешканка Ужгорода, ще один 18-річний водій та його пасажирка опинилися в лікарні.

Після цієї страшної аварії містяни активно обговорювали в коментарях потребу облаштування на небезпечному перехресті колового руху і згадували, що розмови про це ведуться ось уже як кілька років поспіль. Однак увесь цей час до практичних дій у цьому напрямку досі не доходило.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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