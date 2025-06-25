На об’їзній дорозі в Ужгороді облаштували кругову розв’язку

Експериментальну кругову розв’язку облаштували на автодорозі біля готелю “Кілікія” в Ужгороді. З клопотанням про облаштування колового руху зверталася Оноківська громада, розповів Varosh начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури області Василь Рурич.

За інформацією Закарпатської ОВА, на аварійно-небезпечному перехресті облаштували тимчасову розв’язку: встановлять водоналивні бар’єри, попереджувальні знаки та нанесуть розмітку.

Тривалий час проєкт був тільки на папері, однак пришвидшила його реалізацію смертельна ДТП на початку червня. Внаслідок зіткнення двох автівок загинула 25-річна мешканка Ужгорода, ще один 18-річний водій та його пасажирка опинилися тоді в лікарні.

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Зоряна Попович, Varosh

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